Lo ngại trước diễn biến dịch sốt xuất huyết

* Kiểm soát tốt dịch COVID-19.

Chiều tối 11/7, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Y tế, mấy tháng trở lại đây, tình hình COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, số ca nhiễm giảm sâu.

Trung bình trong 7 ngày qua, toàn tỉnh ghi nhận 4 ca/ngày. Hiện chỉ có 1 ca bệnh nặng đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Vũng Tàu và 47 ca điều trị tại nhà. Trong 90 ngày qua, không có ca tử vong do COVID-19.

Đến nay, có gần 828.780 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 và hơn 53.410 người tiêm mũi 4; hơn 28.800 trẻ từ 5-11 tuổi tiêm mũi 2; hơn 6.810 trẻ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19.

Về sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế bày tỏ lo ngại khi đang có diễn biến phức tạp.

Đến ngày 11/7, toàn tỉnh ghi nhận 5.178 ca SXH, tăng 8,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; tăng 3,5 lần so với trung bình giai đoạn 5 năm 2017- 2021. Tỉnh đã có 2 ca tử vong do SXH.

Dự báo số ca mắc SXH năm nay còn tăng mạnh trong thời gian tới. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị các ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống SXH, chủ động ngăn chặn ngay từ đầu, ngay từ ca bệnh đầu tiên, ổ dịch đầu tiên, không SXH lan rộng, bùng phát.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19, để chuẩn bị sử dụng số vắc xin sắp nhận về và bảo đảm tiêm hết số lượng được phân bổ. Trong đó, ngành y tế cần đưa giải pháp để đẩy mạnh tuyên truyền tiêm chủng, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Về công tác phòng, chống SXH, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu ngành y tế và các địa phương tăng cường công tác phòng, ngừa SXH, nhất là phát động chiến dịch diệt lăng quăng trên diện rộng.

Sở Y tế bám sát Bộ Y tế, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp, bảo đảm đầy đủ dịch truyền trong điều trị SXH. Ngoài ra, ngành y tế có trách nhiệm bảo đảm thuốc men, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống và điều trị SXH lẫn COVID-19.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG