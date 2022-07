Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Sáng 22/7, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Văn Danh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, tặng quà Mẹ VNAH Phan Thị Khương. Ảnh ĐINH HÙNG.

* Đoàn do ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Phan Thị Khương (xã An Ngãi); bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (người có công với cách mạng, xã An Nhứt); bà Lê Thị Nga (người có công với cách mạng, TT.Long Điền) và bà Việt Thị Mẫn (vợ liệt sĩ, người có công với cách mạng, TT.Long Điền).

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Mẹ VNAH Lại Thị Bạn. Ảnh: TRẦN TIẾN.

* Đoàn do ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 Mẹ VNAH là Lại Thị Bạn và La Thị Biên (xã Nghĩa Thành); ông Vũ Minh Đệ (thương binh 2/4) và ông Nguyễn Văn Cậy (thương binh 2/4) cùng ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu thăm, tặng quà gia đình ông Lê Minh Việt. Ảnh: HUYỀN TRANG.

* Đoàn do ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Công Hậu (phường 7); ông Phạm Văn Tốt (thương binh 2/4, phường 8); ông Lê Minh Việt (hoạt động kháng chiến, phường 8) và bà Ngô Thị Chắt (mẹ liệt sĩ, phường 9), TP.Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở KH-CN thăm, tặng quà bà Tạ Thị Hưng. Ảnh: VÂN ANH.

* Đoàn do ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở KH-CN làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 Mẹ VNAH là Võ Thị Vĩ (TT. Đất Đỏ), Nguyễn Thị Chính (xã Láng Dài) và 3 cá nhân gồm: ông Nguyễn Minh Huệ (thương binh 1/4, xã Long Tân); bà Tạ Thị Hưng (vợ liệt sĩ, TT. Đất Đỏ); bà Lê Thị Phục (người có công cách mạng, TT.Đất Đỏ).

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà bà Ngô Thị Phúc. Ảnh: NHÃ UYÊN.

* Đoàn do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hường (TT.Phước Hải); ông Huỳnh Văn Chiến (thương binh 2/4, xã Long Mỹ); bà Nguyễn Thị Bé (vợ liệt sĩ, TT.Phước Hải); ông Ngô Việt Hà (thương binh 1/3, xã Lộc An) và bà Ngô Thị Phúc (bị địch bắt tù đày, xã Phước Hội), huyện Đất Đỏ.

Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh đã trao phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các Mẹ VNAH.

Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống, hoàn cảnh từng gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những hy sinh, đóng góp to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các mẹ VNAH. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết trong khu dân cư, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị chính quyền các cấp, Mặt trận và các cơ quan, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các gia đình chính sách, nhất là các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Dịp này, các đoàn đã tặng mỗi cá nhân 1 phần quà trị giá 3,5 triệu đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ