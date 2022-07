Lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

Với phương châm “Cảnh sát Việt Nam thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ; mưu trí, dũng cảm, bản lĩnh, nhân văn, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, trong những năm qua, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ công an trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, tích cực xây dựng tốt lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Không ngại khó, ngại khổ

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng công an các cấp đã bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng xông pha nơi tuyến đầu chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Cụ thể, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tăng cường lực lượng, huy động hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch. Đồng thời, xử lý nhiều trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Nhằm thực hiện 2 dự án của Bộ Công an về “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư” và “Sản xuất, cấp và quản lý CCCD”, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ vai trò chủ công phối hợp công an cấp huyện, phường, xã, thị trấn nỗ lực làm việc trên tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” và “chạy đua” với thời gian. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tăng cường chia 3 ca/ngày và duy trì thời gian làm việc liên tục 15 giờ/ngày. Riêng thứ Bảy, Chủ nhật làm việc đến 23 giờ.

Năm 2021 đã kéo giảm 12,97% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020; Tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,6%; đã triệt xóa 45 băng, nhóm tội phạm. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh so với năm 2020 cũng giảm cả 3 tiêu chí: giảm 216 vụ, giảm 24 người chết và 284 người bị thương do tai nạn giao thông.

Thậm chí, vào các ngày cao điểm, cán bộ, chiến sĩ phải làm thêm đến 3 giờ sáng nhằm phục vụ người dân đến làm thẻ CCCD gắn chip. Thời gian qua, đơn vị đã thu thập hơn 1,3 triệu phiếu DC01; hơn 870 ngàn phiếu DC02. Các phiếu này đã bổ sung đối với các trường hợp công dân chưa có thông tin trong CSDLQG về dân cư, góp phần bảo đảm thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Trong năm 2021, Công an tỉnh mở 6 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm như: hình sự nguy hiểm, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tín dụng đen, xâm hại trẻ em. Qua đó, lực lượng cảnh sát nhân dân đã đấu tranh triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn trong 6 tháng đầu năm 2022.

Triệt phá nhiều vụ án lớn

Song song với công tác chống dịch, gấp rút làm thủ tục cấp CCCD cho người dân, Công an tỉnh cũng bố trí lực lượng, triệt phá nhiều vụ án lớn.

Đơn cử mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Xuyên Mộc khám phá nhanh vụ án giết người. Theo đó, sáng 12/6, công nhân đến làm việc tại một công trình xây dựng ở xã Bình Châu phát hiện ông Nguyễn Đình Thăng (SN 1977) tử vong, trên người có nhiều thương tích nên trình báo công an.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng cảnh sát nói riêng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”, phát huy trí tuệ, xung kích, dũng cảm trên mọi trận tuyến để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, đã góp phần tích cực trong nỗ lực chung của toàn tỉnh là bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe của nhân dân, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Lực lượng cảnh sát có đặc thù công tác phải thường xuyên đương đầu với tội phạm hoạt động tinh vi, xảo quyệt, đồng thời phải tiếp xúc và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy chi bộ công an các đơn vị, địa phương chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường rèn luyện phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần tận tâm, tận tụy trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, không dao động trước những khó khăn, cám dỗ trong cuộc sống, không ngừng rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các đơn vị nghiệp vụ phải không ngừng đổi mới toàn diện các mặt công tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đồng thời, tăng cường ứng dụng các thành tựu của khoa học - công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác quản lý nhà nước về ANTT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đã trao gửi.

PC02 nhanh chóng vào cuộc điều tra. Vụ việc xảy ra nơi hoang vắng, không có nhân chứng, nhưng với tinh thần kiên quyết đưa kẻ gây án ra trừng trị trước pháp luật, PC02 đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với công an địa phương điều tra truy tìm thủ phạm. Ngay trong ngày 12/6, từ tang vật thu được, trinh sát đã xác định hai anh em Dương Đệ Hoàng (SN 1992) và Dương Đệ Hậu (SN 1996, quê Quảng Bình) là hung thủ gây án. Tại cơ quan công an, Hoàng và Hậu khai nhận khuya 11/6 có đến công trường xây dựng để trộm cắp thì bị ông Thăng phát hiện, chống cự. Hoàng dùng 2 cây sắt ném và tấn công nạn nhân đến khi bất tỉnh thì cả hai tẩu thoát.

Trước đó, ngày 20/3, Công an tỉnh đã khám phá thành công chuyên án TLG1 liên quan đến đường dây sản xuất mua bán văn bằng chứng chỉ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tại hiện trường, công an bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 7 con dấu tròn giả hình con dấu của cơ quan chức năng; 372 giấy khám sức khỏe giả; chứng chỉ của trường đại học, cao đẳng; 47 giấy tờ chứng thực giả, nhiều dấu xác nhận bệnh lý, dấu chức danh Chủ tịch UBND phường, xã trên địa bàn tỉnh. Chuyên án triệt phá thành công góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Hay như thời điểm tháng 7/2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo triệt phá nhóm tội phạm người Trung Quốc khi nhóm này tổ chức đánh bạc trực tuyến, máy chủ của website đánh bạc đặt tại nước ngoài. Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã tổ chức bắt quả tang nhóm này tại 3 địa chỉ thuộc TP. Vũng Tàu, lập biên bản phạm tội quả tang, bắt giữ 11 đối tượng (4 đối tượng quốc tịch Trung Quốc), thu giữ 117 ĐTDĐ, 9 máy tính cùng nhiều tang vật. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can, trong đó 4 người Trung Quốc cầm đầu.

Bộ Công an đã tặng Bằng khen và công nhận Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng PC07 (trong 60 cá nhân của Bộ) là điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc được vinh danh tại Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, tổ chức tại Hà Nội ngày 17/7/2022.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Phòng Cảnh sát ma túy cũng triệt phá nhiều chuyên án lớn, gặt hái được nhiều chiến công vang dội. Trong đó, đơn vị đã triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay với số lượng 4,9kg ma túy hôm 17/6.

Với những cống hiến hết mình và năng nổ dấn thân phục vụ nhân dân, bảo đảm bình yên trên địa bàn, lực lượng cảnh sát nhân dân xứng đáng là lực lượng nòng cốt góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN