Phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

* Thông qua 27 nghị quyết quan trọng.

Ngày 20/7, HĐND TP. Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Năm, đánh giá các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm 2022, TP. Vũng Tàu đón 3,4 triệu lượt khách đến tham quan, tắm biển. Trong ảnh: Du khách tắm biển tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế của TP. Vũng Tàu đạt tỷ lệ khá so với kế hoạch và tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, thành phố đã đón 3,4 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước 3.433 tỷ đồng (đạt 52,56% kế hoạch, tăng 23,31% so với cùng kỳ); thu ngân sách hơn 2.920 tỷ đồng (đạt 78,51% dự toán tỉnh giao); tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 34,74% và ngân sách thành phố đạt 24,7%...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua 27 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm dự toán thu, chi ngân sách TP. Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh tăng, giảm dự toán thu, chi ngân sách phường, xã 6 tháng đầu năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công đợt 1 năm 2022; các nghị quyết về đầu tư công và Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thành phố…

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND TP. Vũng Tàu gồm: bà Trần Thị Xuân, Chánh Văn phòng UBND và bà Trần Thị Thu Hường, Trưởng Phòng Kinh tế TP. Vũng Tàu.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG