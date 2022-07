Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát với quyết tâm chính trị cao hơn

Sáng 7/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng cố niềm tin của nhân dân.

UBKT Trung ương đã thành lập 19 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 9 đoàn kiểm tra đối với các tổ chức Đảng, đảng viên liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24.726 tổ chức Đảng và 106.621 đảng viên.

UBKT các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 976 tổ chức Đảng và 3.580 đảng viên. Qua kiểm tra có 496 tổ chức Đảng. 2.619 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm phải thi hành 116 tổ chức Đảng với 1.646 đảng viên. Đồng thời, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc thi hành kỷ luật Đảng, yêu cầu tổ chức Đảng cấp dưới xem xét lại 9 trường hợp thi hành kỷ luật không đúng thẩm quyền; 50 trường hợp không đúng nguyên tắc, thủ tục; 1 trường hợp vi phạm phải đến mức thi hành kỷ luật nhưng không thi hành kỷ luật; 3 trường hợp bị thi hành kỷ luật oan sai.

Về thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức Đảng (khiển trách 99, cảnh cáo 43); thi hành kỷ luật 6.519 đảng viên (khiển trách 4.906, cảnh cáo 1.144, cách chức 235, khai trừ 234), có 1.371 cấp ủy viên, chiếm 21,0%.

Tại BR-VT, cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra 137 tổ chức Đảng, 296 đảng viên; giám sát 101 tổ chức Đảng (tăng 134,7% so cùng kỳ), 225 đảng viên (đạt 61,5% so cùng kỳ); thi hành kỷ luật Đảng 38 đảng viên và 11 tổ chức Đảng (giảm 16 đảng viên so cùng kỳ). UBKT các cấp kiểm tra 29 đảng viên (tăng 81% so cùng kỳ) và 24 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; 93 tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 120 đảng viên và 118 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật 26 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong 6 tháng đầu năm 2022 của cấp ủy và UBKT các cấp. UBKT các cấp đã nỗ lực, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của UBKT cấp trên.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn; chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận.

Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án…

Tin, ảnh: NGỌC NGUYỄN