Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 96 đảng viên mới

Ngày 18/7, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới quý III/2022.

Đại biểu và đảng viên dự lễ khai giảng.

Lớp bồi dưỡng có 96 học viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối. Các học viên sẽ được truyền đạt, quán triệt những kiến thức, lý luận chính trị cơ bản dành cho đảng viên mới, bao gồm 10 chuyên đề lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các học viên phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành đúng nội quy và hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 22/7.

Tin, ảnh: THU HƯƠNG