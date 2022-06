Ra quân phong trào Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao bảng tượng trưng hỗ trợ thực hiện tuyến đường "Xanh - sạch - đẹp - an ninh" cho đại diện xã Láng Lớn.

Sáng 4/6, tại thôn Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Láng Lớn tổ chức lễ ra quân thực hiện phong trào Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Các đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia chương trình.

Ông Nguyễn Hữu Linh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh trao bảng tượng trưng chi phí xây dựng 6 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân.

Tại lễ ra quân, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao 6 căn nhà đại đoàn kết; tặng con giống, camera an ninh và tuyến đường hoa “Xanh - sạch - đẹp - an ninh” cho địa phương. Tông kinh phí thực hiện chương trình là 530 triệu đồng, do đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đóng góp và sự hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh, Công ty CP Đầu tư Nam Á; Công ty CP đầu tư xây dựng dầu khí IDICO-CONAC.

Ông Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á trao tiền mua con giống cho các hộ dân.

Phát biểu tại lễ ra quân, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, phong trào Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phong trào nhằm tạo sự lan tỏa tinh thần tích cực, vận động, tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Lãnh đạo địa phương trao thư và tặng hoa cảm ơn đến Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các doanh nghiệp.

Ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức trồng hoa tại Tuyến đường hoa “Xanh - sạch - đẹp - an ninh” tại thôn Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trồng hoa tại tuyến đường hoa “Xanh - sạch - đẹp - an ninh”.

Sau lễ ra quân, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng nhà tài trợ và chính quyền địa phương trồng hoa tại tuyến đường thôn Sông Xoài 4.

Xã Láng Lớn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 24/3/2020. Năm 2022, xã Láng Lớn phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tin, ảnh: NHẬT LINH - HUYỀN TRANG