Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển

Ngày 30/6, Đảng ủy Hải đoàn 18- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 18 (phường 12, TP. Vũng Tàu) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Hải đoàn 18 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên vùng biển được phân công; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới biển. Kết quả đã phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện với 6 đối tượng vận chuyển cát trái phép, xử phạt hành chính 131,5 triệu đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, Hải đoàn 18 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp trên và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh, xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo.

Dịp này, Tổng cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng và Hải đoàn 18 đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022.

MINH NHÂN