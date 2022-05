Đội Công an Bà Rịa-Vũng Tàu giành giải Nhất

Tin từ Công an tỉnh, sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 30/5, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Công an đã trao giải Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II, vòng loại - Cụm VII cho các đoàn tham dự. Theo đó, đoàn Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được trao giải Nhất toàn đoàn, đồng thời, giành vé tham dự vòng chung kết Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II dự kiến được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 9/2023.

Đoàn Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được trao giải nhất toàn đoàn tại hội thi.

Tại hội thi, các đội công an tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, An Giang, Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương tranh tài ở 4 nội dung gồm: Chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước; bơi cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tham gia hội thi.

Hội thi nhằm nâng cao thể lực, trình độ, bản lĩnh, kỹ chiến thuật cứu hộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác cứu nạn cứu hộ tinh nhuệ, có khả năng đáp ứng, xử lý các tình huống sự cố tai nạn phức tạp xảy ra trong thực tế, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, tập luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN