Chuyến hải trình ấm áp đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1

Sau 8 ngày vượt sóng gió với hải trình trên 1.000 hải lý, Đoàn công tác số 7 đã hoàn thành chuyến thăm, động viên quân và dân tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác tỉnh BR-VT tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông.

Trong hải trình hướng về biển đảo quê hương, chuyến tàu mang số hiệu KN 491 của Vùng 4 Hải quân đã đưa Đoàn công tác số 7 với 239 đại biểu đến từ 23 bộ, ngành, địa phương (Quân chủng Hải quân, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Giang, Bình Phước, Bình Dương..) tới thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại 10 đảo, điểm đảo. Cụ thể là: Trường Sa, Đá Lát, Đá Tây B, Đá Đông A, An Bang, Thuyền Chài B, Phan Vinh B, Tốc Tan C, Sinh Tồn, Đá Thị và Nhà giàn DK1/12 (thuộc Tiểu đoàn DK1 – Vùng 2 Hải quân).

Theo đánh giá của Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 7, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng những tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh, song bằng ý chí và nghị lực, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam và nhân dân trên quần đảo Trường Sa đã bền bỉ bám biển, bám đảo, ngày đêm bảo vệ từng tấc đất, từng mét lãnh hải của Tổ quốc.

Đoàn công tác của tỉnh BR-VT có 20 thành viên đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, do ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã gặp mặt, trao quà tới cán bộ, chiến sĩ người BR-VT làm nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và tới chia sẻ, động viên từng hộ gia đình người dân đang sinh sống tại các đảo.

Hoạt động tặng quà, thăm hỏi, động viên, giao lưu ấm áp tình quân dân tiếp thêm ngọn lửa, niềm vui và sức mạnh cho quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. Từ đó góp phần tạo nên động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ Hải quân vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy, đoàn kết một lòng, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành trọng trách nặng nề nhưng vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tin, ảnh: MINH NHÂN