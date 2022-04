Thu ngân sách quý I hơn 25,3 ngàn tỷ đồng

Sáng 2/4, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thường kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu 8 huyện, thị xã, thành phố và 33 điểm cầu các xã, phường, thị trấn.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, việc điều chỉnh biện pháp phòng dịch đã tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi mạnh mẽ, hầu hết các cơ sở kinh doanh du lịch đã hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng tốt.

Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện quý I ước khoảng 25.315 tỷ đồng, đạt 35,38% dự toán, tăng 15,01% so cùng kỳ. Trong đó thu từ dầu khí khoảng 9.184 tỷ đồng, đạt 55,32% dự toán, tăng 97,08% so cùng kỳ. Một số chỉ tiêu kinh tế khác cũng có thay đổi theo chiều hướng tăng: Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 7,85%; giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng 3,83%; tổng mức bán lẻ hàng tăng 11,28%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 7,93%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 10,33% so với Nghị quyết. Tuy nhiên, thu ngân sách nội 11.343 tỷ đồng, đạt 32,73% dự toán, giảm 0,21% so cùng kỳ năm trước.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bàn sâu về các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; đồng thời tiếp tục triển khai theo lộ trình các nhiệm vụ trọng tâm đã được giao thực hiện trong kế hoạch quý II năm 2022 như: giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy các công trình trọng điểm, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số…

