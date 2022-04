Thủ lĩnh Đoàn hết lòng vì nhân dân phục vụ

Thời gian qua, nhiều thủ lĩnh đoàn thuộc Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh đã cống hiến năng lực, nhiệt huyết của tuổi trẻ để xây dựng, triển khai thực hiện nhiều phong trào, công trình phần việc có ý nghĩa. Trong đó, Đại úy Nguyễn Duy Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Khối An ninh, Đoàn ĐTN Công an tỉnh là một tấm gương sáng. Anh được nhiều người biết đến vì đã lan tỏe tinh thần xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ.

Đại úy Nguyễn Duy Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Khối An ninh ĐTN Công an tỉnh trong một lần tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân.

Với kinh nghiệm 7 năm tham gia giảng dạy bộ môn Pháp luật, Trường CĐ An ninh nhân dân, năm 2017, Nguyễn Duy Hùng nhận công tác tại Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh. Ở vị trí công tác mới, anh đã vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn, đồng thời chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để hoàn thành xuất sắc mọi nghiệm vụ được phân công.

Với tinh thần gương mẫu, tích cực trong công tác chuyên môn, năng nổ trong phong trào thanh niên của khối an ninh, năm 2019, Nguyễn Duy Hùng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn cơ sở khối An ninh, Ủy viên BCH ĐTN Công an tỉnh. Phát huy nhiệt huyết, sức sáng tạo của một thủ lĩnh phong trào trẻ tuổi, anh đã từng bước đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối An ninh nói riêng, Công an tỉnh nói chung bằng nhiều phần việc, công trình thanh niên ý nghĩa mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Công an tỉnh.

Từ khi tỉnh triển khai Đề án đưa công an chính quy về xã, Nguyễn Duy Hùng luôn thu xếp thời gian ngoài giờ để về cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp lực lượng này nâng cao nhận thức, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, từ đó phát huy năng lực, sở trường trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở.

“Từ khi Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ sung bộ luật này, đã giao chức năng, nhiệm vụ này về cho công an xã, tương đương chức năng, nhiệm vụ của công an phường, thị trấn và đồn KCN. Đây là sự đánh dấu lớn về sự tin tưởng dành cho lực lượng công an xã và từ đó cho thấy chức năng nhiệm vụ của công an xã nặng nề hơn”, anh chia sẻ.

Năm 2021, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” do Bộ Công an phát động, Nguyễn Duy Hùng đã phát động cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua những giai đoạn khó khăn. Anh chủ động phối hợp cùng các chi đoàn trực tiếp xuống các xã Bông Trang, Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) hỗ trợ thu mua và tiêu thụ hơn 25 tấn nông sản với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, anh đã quyên góp và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí, trao tặng 170 “túi quà an sinh” trị giá khoảng 20 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Hơn 35 ngày đêm trực tiếp ăn, ở, sinh hoạt và làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại TT.Long Hải, anh đã chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu với chính quyền các cấp có các giải pháp kịp thời, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, anh đã vận động để trao tặng 115 phần quà, mỗi phần trị giá 750 ngàn đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, TX.Phú Mỹ… Tháng Thanh niên năm 2022, Nguyễn Duy Hùng cùng các ĐVTN chung tay thực hiện nhiều phần việc cụ thể như: dọn dẹp vệ sinh bờ biển, đường nông thôn, trồng cây xanh…

Đại úy Trịnh Anh Tuấn, Phó Bí thư ĐTN Công an tỉnh đánh giá: “Từ những việc làm thiết thực, Đại úy Nguyễn Duy Hùng đã khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt tình của ĐVTN. Anh là tấm gương sáng trong lực lượng đoàn viên Công an tỉnh. Góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân BR-VT bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Bài, ảnh: MAI NGỌC