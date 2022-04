LỮ ĐOÀN 167 HẢI QUÂN: Duy trì hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật

Trong 2 ngày 21 và 22/4, Đoàn công tác của Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác kỹ thuật tại Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân.

Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo quản trang bị kỹ thuật trên tàu của Lữ đoàn 167.

Theo đó, Đoàn đã kiểm tra thực tế về tài liệu, giáo án, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện huấn luyện kỹ thuật; trình độ kỹ năng nghề đối với quân nhân chuyên nghiệp; công tác huấn luyện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và cấp giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá Lữ đoàn 167 đã triển khai, ban hành đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn về công tác kỹ thuật; thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ năng nghề; bố trí, sử dụng, quản lý lực lượng nhân viên kỹ thuật đúng quy định. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cũng được đơn vị thực hiện chặt chẽ.

Đoàn yêu cầu đơn vị cần tiếp tục duy trì có nền nếp, chất lượng và hiệu quả các mặt của công tác kỹ thuật.

Tin, ảnh: NHÂN ĐOÀN