Khi triển khai dự án, cần lắng nghe ý kiến người dân

Quang cảnh buổi làm việc.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, diễn ra sáng 8/4.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự buổi làm việc.

Báo cáo của Thành ủy Vũng Tàu tại buổi làm việc cho thấy: Trong quý I/2022, các chỉ tiêu kinh tế đạt tỷ lệ khá so với kế hoạch đề ra và tiếp tục có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và TP. Vũng Tàu đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị tỉnh một số nội dung quan trọng như: Rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 227-TB/TU ngày 24/3/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; xin ý kiến, phê duyệt của UBND tỉnh đối với các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp, khu vực Bãi Sau, khu đô thị cù lao Bến Đình, khu đô thị Nam Vũng Tàu, đảo Gò Găng…

Địa phương cũng kiến nghị tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thúc đẩy các dự án trọng điểm, việc bố trí quỹ đất để xây dựng các dự án tái định cư; xem xét, hướng dẫn, bổ sung việc bổ nhiệm đối với các trường hợp giữ chức danh trưởng, phó phòng, ban thành phố được điều động về phường, xã…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực TP. Vũng Tàu đạt được trong quý I/2022. Đồng thời nhấn mạnh, các chủ trương, nguồn lực của tỉnh dành cho sự phát triển của TP. Vũng Tàu đã có, vì vậy Ban Thường vụ Thành ủy, chính quyền TP. Vũng Tàu cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hướng đến sự phát triển của thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo TP. Vũng Tàu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành tại buổi làm việc. Lãnh đạo thành phố cần chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Triển khai có hiệu quả, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch bám sát tình hình thực tiễn của địa phương; thực hiện có hiệu quả các đồ án quy hoạch, dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương, phê duyệt, từ đó tạo ra hệ sinh thái đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, phát triển du lịch lâu dài của tỉnh cũng như của thành phố; xem xét xã hội hóa các công trình đầu tư phù hợp, đáp ứng nhu cầu phúc lợi xã hội thiết thực của người dân.

Ông Phạm Viết Thanh cũng lưu ý, trong quá trình triển khai các dự án, thành phố cần chú trọng khảo sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tránh trì trệ kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; tăng cường củng cố việc chấp hành pháp luật của người dân trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng công tác dân vận, tôn giáo…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH