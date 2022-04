Du lịch từng bước phục hồi đà tăng trưởng

Sáng 1/4, BCH Đảng bộ huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng), nhằm đánh giá đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2022.

Trong quý I, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Tuy nhiên, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Xuyên Mộc đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; các chỉ tiêu kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể: Tổng thu ngân sách đạt 817,66 tỷ đồng, đạt 37,02% so nghị quyết, tăng 29,22% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ-thương mại tăng trưởng khá. Sản xuất công nghiệp ước đạt 297.745 tỷ đồng, tăng 1,69% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 18,60% so với nghị quyết, tăng 13,93% so với cùng kỳ. Đón khoảng 174.537 lượt khách du lịch đến huyện Xuyên Mộc.

Lượt khách đến tham quan trong dịp Tết Nhâm Dần tăng đột biến so với cùng kỳ, vì vậy đã xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ tại Hồ Tràm, các lực lượng huyện, xã đã kịp thời phân luồng, xử lý giải quyết tình trạng ách tắc giao thông. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, địa phương xây dựng phương án, giải pháp chống ùn tắc giao thông trong thời gian tới nhất là dịp lễ 30/4, 1/5.

Đầu năm 2022 đến nay, đã kết nạp được 14 đảng viên, đạt 8,23% so với nghị quyết, bằng 9,65% chỉ tiêu tỉnh giao. Để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 và chỉ tiêu của tỉnh giao, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đảng cho các cấp ủy trực thuộc phấn đấu kết nạp 198 đảng viên trong năm 2022.

Tại hội nghị cũng đã thông qua các dự thảo, kế hoạch, đề án của BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy.

THANH HỒNG