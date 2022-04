Cần sớm xây dựng Bà Rịa thành đô thị thông minh

“Với vai trò là đô thị trung tâm, nơi đặt Trung tâm Hành chính - Chính trị của tỉnh, TP.Bà Rịa phải tiến nhanh hơn nữa trong xây dựng đô thị thông minh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến đặt ra yêu cầu khi làm việc với lãnh đạo TP.Bà Rịa (chiều 6/4). Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Còn nhiều dư địa phát triển kinh tế dịch vụ

“Bà Rịa phải phấn đấu lên đô thị loại I trong nhiệm kỳ này. Muốn làm được điều đó, thành phố sớm xây dựng đề án đô thị loại I và hoàn thành các tiêu chí còn thiếu của đô thị loại II”, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thị Yến yêu cầu, “Cùng với mục tiêu tiến lên đô thị loại I, Bà Rịa phải phát triển theo hướng thành phố thông minh, xứng tầm là Trung tâm Hành chính - Chính trị của tỉnh. Điều đó đòi hỏi khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của thành phố, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đa dạng hóa dịch vụ và tận dụng tối đa các nguồn lực”.

Đề cập thêm về tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cho rằng, TP. Bà Rịa cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhanh chóng khởi công mới các công trình trong 6 tháng đầu năm. Đối với các dự án chậm triển khai, TP.Bà Rịa phải rà soát để có giải pháp hiệu quả, thu hồi sớm những dự án không đủ điều kiện triển khai.

Khẳng định TP.Bà Rịa còn có nhiều dư địa phát triển thương mại - du lịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo TP.Bà Rịa chú trọng khai thác lợi thế của từng xã, phường; thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ đêm, các loại hình dịch vụ ven sông.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến cho rằng, năm 2021, TP.Bà Rịa đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19. “TP.Bà Rịa cần thực hiện hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người dân và chuẩn bị tốt điều kiện để tiêm vắc xin cho trẻ dưới 12 tuổi. Rà soát năng lực của y tế cơ sở, nhằm có phương án thu hút, đào tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu.

Thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa cho biết, năm 2021, TP. Bà Rịa có 89/96 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Về kinh tế, TP.Bà Rịa tiếp tục thu hút đầu tư hiệu quả vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Đáng chú ý là các dự án: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ tổng hợp, Trung tâm Thương mại Go. TP.Bà Rịa đã hoàn thành phương án triển khai khu dịch vụ Chợ đêm Bà Rịa.

Trong năm 2021, tổng thu ngân sách của TP.Bà Rịa hơn 976 tỷ đồng, đạt 147,6% kế hoạch năm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cho các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư và do thành phố quyết định đầu tư, đạt 91,5% trở lên. Riêng 3 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 253,04, đạt 31,31% so với dự toán.

Về phát triển văn hóa - xã hội, có 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2021. Thành phố cũng đã tiến hành lập đồ án quy hoạch đúng tiến độ. Có 4/5 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, hoàn thành kế hoạch đề ra. Tình hình trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiều kiến nghị phát triển giao thông, đô thị

Tại buổi làm việc, TP.Bà Rịa đề nghị, tỉnh sớm ấn định mốc thu hồi đất thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; xem xét đưa 2 dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Long Hương và xã Tân Hưng vào danh mục dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2022; đẩy nhanh đầu tư tuyến đường trục chính BR-VT (từ vòng xoay tuyến tránh QL.56 đến vòng xoay Vũng Vằn dài 6,1 km), kết nối đồng bộ tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

TP.Bà Rịa cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh các thủ tục đầu tư đối với dự án Khu đô thị Tây Nam; khu đô thị dịch vụ Cỏ may 1 và 2, Dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ tổng hợp (Siêu thị AEON) để nhà đầu tư sớm triển khai. Đối với phương án đấu giá 24 khu đất trên địa bàn TP. Bà Rịa, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện và sử dụng 100% nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để chỉnh trang, nâng cấp đô thị…

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN