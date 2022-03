TP. VŨNG TÀU: Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng trưởng khá

Ngày 18/3, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh quý I năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2022.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND TP.Vũng Tàu, trong quý I năm 2022, các chỉ tiêu KT-XH của thành phố tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 1.987 tỷ đồng (đạt 30,42% kế hoạch, tăng 38,56% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 9.593 tỷ đồng (đạt 31,12% kế hoạch, tăng 27,45% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 8.213 tỷ đồng (đạt 25,40% kế hoạch, tăng 13,93% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp ước đạt 3.112 tỷ đồng (đạt 26,60% kế hoạch, tăng 15,64% so với cùng kỳ); thu ngân sách quý I năm 2022 ước đạt 1.220,262 tỷ đồng (đạt 32,47% so dự toán tỉnh giao, bằng 28,85% thành phố xây dựng)...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan chức năng và phường, xã triển khai có hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin, bảo đảm hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3/2022. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; triển khai thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Song song đó, đẩy nhanh tiến độ kế hoạch chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, trước mắt là mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt, phòng họp không giấy… dựa trên nền tảng phát triển khoa học - công nghệ; tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là cuộc thi hoa hậu thế giới 2022 diễn ra vào cuối tháng 4/2022.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG