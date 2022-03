Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đó là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, vào sáng 8/3.

Tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh (thứ hai từ phải vào) trao đổi với lãnh đạo huyện Châu Đức trong giờ giải lao.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của huyện năm 2021.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức nêu rõ, năm 2021, Huyện ủy, UBND huyện Châu Đức đã tập trung chỉ đạo và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 98,3% so kế hoạch, tăng 1,46% so với năm 2020; huyện đã và đang tập trung các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Doanh thu thương mại, dịch vụ tăng 7,62% so với năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 98,75% so với kế hoạch, tăng 6,6% so với năm 2020. Tính đến nay đã có 77 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào Khu công nghiệp-Đô thị Châu Đức, trong đó có 36 dự án đã đi vào hoạt động, thu hút khoảng 9.000 lao động; tỷ lệ lấp đầy KCN đạt khoảng 39%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 657 tỷ đồng, đạt 182,19% dự toán, tăng 138,63% so với năm 2020.

Đến nay toàn huyện có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); trong đó 4 xã Suối Nghệ, Bình Ba, Xà Bang và Cù Bị được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021.

Huyện Châu Đức cũng đề xuất, kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy giải quyết một số nội dung quan trọng: Bố trí khu tái định cư Kim Long và dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị Ngãi Giao vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn đo đạc, cắm mốc đất các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Sơn và xã Quảng Thành.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu ý kiến về nâng cao hơn nữa tỷ lệ người dân sử dụng nước máy trên địa bàn huyện.

Tiếp đó, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề ra các giải pháp trước mắt và lâu dài cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện Châu Đức.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhận định, trong năm 2021, huyện Châu Đức đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, huyện vẫn còn những vấn đề tồn tại cần khắc phục như: địa phương cần có giải pháp đồng bộ, đoàn kết, thống nhất trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện cần có biện pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, với phương châm phải có trọng tâm, trọng điểm và tạo động lực để phát triển xã hội. Đồng thời, địa phương cũng cần có những chương trình, kế hoạch cụ thể để phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân; trong đó, cần chú trọng đến việc đào tạo, dạy nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp, hiệu quả.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG - NHẬT LINH