Phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại cuộc họp báo.

Ngày 1/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái lần thứ hai, năm 2022.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì buổi họp báo.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tham dự tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tham dự tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh.

Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021, có sự mở rộng về quy mô và nâng lên tầm mức toàn quốc.

Người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đều có quyền gửi bài tham dự cuộc thi. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết 1 bài viết loại hình Tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết loại hình Báo (báo in hoặc báo điện tử). Tác phẩm được sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình đã công bố; chưa được công bố trên các ấn phẩm báo chí, thông tin truyền thông.

Chủ đề bài viết tập trung vào các vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; những nội dung cốt lõi, điểm mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Trung ương khóa XIII; phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội sau dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, các bài viết phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực.

Ban tổ chức nhận bài viết dự thi từ nay đến hết ngày 30/7/2022 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải được tổ chức vào tháng 10/2022.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh sẽ cụ thể hóa bằng kế hoạch của tỉnh để phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và những tác giả không thuộc nhóm đối tượng gửi bài về Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương, gửi bài trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc (hoặc số 419 Hoàng Quốc Việt), quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; đồng thời gửi file văn bản về email: thiviet35hcma@gmail.com.

Ban Tổ chức sẽ trao giải theo 2 loại hình bài viết dự thi: Loại hình bài Tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử) và loại hình Báo (báo in và báo điện tử). Mỗi loại hình gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức trao 15 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao 20 giải Triển vọng cho bài viết dự thi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên có chất lượng tốt.

Q.T