Mô hình cải cách hành chính của TP.Vũng Tàu được tỉnh bạn đến học hỏi

UBND TP. Vũng Tàu vừa tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An do ông Phùng Thành Vinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐNĐ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An làm Trưởng Đoàn đến tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính (CCHC) và quản lý đô thị.

Đoàn tham quan Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND TP. Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, UBND TP. Vũng Tàu giới thiệu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND TP. Vũng Tàu.

Thời gian qua, bộ phận này hoạt động theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông khá hiệu quả đã góp phần lớn trong công tác CCHC thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ tốt nhu cầu đăng ký thực hiện hành chính công dân, DN. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng và trước hẹn cao, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, quá hẹn thấp; mức độ hài lòng của người dân và DN ngày càng tăng cao.

Đoàn tham quan Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND TP. Vũng Tàu Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh (IOC) TP. Vũng Tàu.

Điểm nổi bật là dịch vụ công trực tuyến được triển khai rộng rãi, người dân, tổ chức có thể đăng ký TTHC mọi lúc, mọi nơi và được công chức tiếp nhận, xử lý trực tuyến. UBND TP. Vũng Tàu đạt 100% cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4 gồm: 49 thủ tục hành chính mức độ 3 và 225 TTHC mức độ 4.

Riêng trong năm 2021, TP. Vũng Tàu tiếp nhận 1.334 hồ sơ trực tuyến và giải quyết đúng hạn. Tổng số hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND TP. Vũng Tàu tiếp nhận là 20.869 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 20.827 hồ sơ, trong đó hồ sơ đúng hạn là 17.892 hồ sơ; giải quyết trước hạn là 2.779 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết quá hạn là 156 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là 285 hồ sơ, trong đó quá hạn là 11 hồ sơ.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG