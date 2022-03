HĐND tỉnh tiếp tục giám sát giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 31/3, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Đặng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Sở NN-PTNT về phân cấp quản lý, cải cách thủ hành chính, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công thực hiện thẩm định các dự án thủy lợi, dự án có sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2020-2021, Sở NN-PTNT đã tiếp nhận và xử lý 14 hồ sơ đề nghị thẩm định trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định. Trong đó, đã hoàn thành và được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án. 2 dự án các tuyến đường khu 3 và hồ chứa nước Đất Dốc (huyện Côn Đảo) được Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác. 1 dự án đường Long Sơn - Cái Mép đang chờ Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư phần diện tích 2,01ha rừng tự nhiên; 6 dự án đã hoàn thiện hồ sơ, UBND tỉnh đã trình Bộ NN-PTNT; 5 dự án không đủ điều kiện.

Tiến độ thực hiện, giải ngân một số dự án đầu tư công do Sở NN-PTNT và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư còn chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công các dự án chậm. Việc trao đổi thông tin, phối hợp làm việc giữa chủ đầu tư với các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công và sự hỗ trợ của các địa phương gặp nhiều khó khăn như: công tác phối hợp giải phóng mặt bằng, khảo sát, bàn giao thực địa… Sở NN-PTNT cũng kiến nghị Bộ NN-PTNT, Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với các diện tích đã quy hoạch ngoài 3 loại rừng để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quyết định về quy hoạch xây dựng chung trên địa bàn tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt.

Cùng ngày, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với huyện Xuyên Mộc về việc phân cấp quản lý, cải cách thủ tục hành chính trong giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2021, huyện Xuyên Mộc được bố trí vốn từ nguồn ngân sách tỉnh 607,3 tỷ đồng cho 47 dự án; nguồn vốn huyện khoảng 1.300 tỷ đồng cho 448 dự án. Theo đó, nguồn vốn các dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, dự án chuẩn bị đầu tư giải ngân bảo đảm tiến độ. Riêng đối với các dự án chuyển tiếp, khởi công mới và bồi thường giải phóng mặt bằng chỉ đạt 75% kế hoạch đề ra.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số dự án phải tạm dừng thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân. Các nhà thầu triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn về công tác huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tại hiện trường. Tại buổi làm việc, huyện Xuyên Mộc kiến nghị UBND tỉnh xem xét phân bổ kế hoạch vốn đối với các công trình thuộc chương trình mục tiêu sao cho phù hợp, nhằm đạt tỷ lệ giải ngân tối đa. Đồng thời, sớm phê duyệt Quy hoạch thị trấn Phước Bửu để huyện có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo, không làm ảnh hưởng đến tiến độ của một số dự án.

HỒNG PHÚC - TRÀ NGÂN