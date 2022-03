Chú trọng giải pháp thu hút đầu tư và kích cầu du lịch

Sáng 29/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 16.

Trong quý I/2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; các chỉ tiêu kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 1.220,262 tỷ đồng (đạt 32,47% dự toán năm); doanh thu dịch vụ - thương mại tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp ước đạt 8.213 tỷ đồng, tăng 13,93% so với cùng kỳ và khoảng 408.400 lượt khách du lịch đến thành phố… Về công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; trong 3 tháng đầu năm 2022, thành phố đã kết nạp 14 đảng viên mới (đạt 5% chỉ tiêu năm 2022).

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhấn mạnh đến công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức Đảng; nghiên cứu và tổ chức thực hiện các giải pháp hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên mới và thành lập tổ chức Đảng tại các DN ngoài Nhà nước; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phát huy vai trò của tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của thành phố. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn theo kế hoạch; chú trọng các giải pháp thu hút đầu tư và kích cầu du lịch; tăng cường công tác cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm vắc xin mũi 3 trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Thành ủy Vũng Tàu đã khen thưởng 6 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021; 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021); 6 Đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên năm 2021.

HUYỀN TRANG