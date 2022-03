Cần sớm chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Đó là một trong nhiều nội dung được đề cập tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, diễn ra sáng 24/3.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của huyện năm 2021.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền nêu rõ, năm 2021, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ của huyện đạt 14.837 tỷ đồng, tăng 9,3% so với với năm 2020; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 3.397 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020; sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt 668 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.828 tỷ đồng, đạt 199,9% so với kế hoạch tỉnh giao.

Đến nay, huyện có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển đô thị Long Hải theo Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Huyện Long Điền cũng đề xuất, kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy giải quyết một số vấn đề nhằm tạo điều kiện cho địa phương phát triển trong thời gian tới như: Đưa dự án công viên cây xanh (kết hợp thoát nước xuống biển tại TT. Long Hải) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và bố trí vốn đầu tư trong năm 2022; nâng cấp tuyến đường liên xã Phước Tỉnh - Phước Hưng để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và chỉnh trang đô thị; thực hiện các giải pháp chăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khi khác thác hải sản…

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp đó, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển huyện Long Điền trong thời gian tới.

Một số giải pháp cụ thể được các đại biểu đề xuất như: Bổ sung vốn đầu tư công; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở chế biến thủy sản; tăng cường thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; triển khai công tác phối hợp việc quản lý tàu cá, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài…

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG