Cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật qua điện thoại thông minh

Ngày 28/3, đoàn công tác của Bộ Tư Pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, công tác tư pháp tỉnh trong thời gian qua đã chủ động, khẩn trương triển khai toàn diện. Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn đã đạt được những chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, góp phần bảo đảm tính thống nhất, khả thi đối với những văn bản khi được ban hành. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, công tác hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng kiến thức pháp luật thường xuyên được quan tâm, góp phần nâng cao trình độ pháp luật của cán bộ cơ sở, người dân. Theo đó, Sở Tư pháp thực hiện thẩm định 96 dự thảo văn bản và góp ý 177 dự thảo văn bản do các bộ, sở, ngành; 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành tuân thủ theo đúng pháp luật; in phát hành 5.000 tờ rơi tuyên truyền vê xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thiện và đi vào hoạt động trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao những kết quả mà ngành tư pháp của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có chuyển biến tốt, công tác hỗ trợ tư pháp thực hiện tốt bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp. Để hoạt động tư pháp của địa phương nâng cao chất lượng, Thứ trường Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường trong công tác soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; phát huy vai trò của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; thực hiện tốt việc chuyển đổi số trong công tác phổ biến pháp luật, trong đó có việc phổ biến pháp luật trên điện thoại thông minh. Cần thông qua thiết bị di động để đưa kiến thức pháp luật tới từng người dân.

SA HUỲNH