Biến tiềm năng thành cơ hội phát triển

Ngày 8/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức về triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự buổi làm việc.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tăng trưởng ấn tượng

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức cho biết, năm 2021, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện vẫn duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng đứt gãy sản xuất. Đáng chú ý, các nhóm ngành kinh tế chính đều tăng trưởng so năm 2020. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,6%; Doanh thu thương mại, dịch vụ tăng 7,62%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt hơn 82% so với dự toán, tăng 138,6% so năm 2020. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Huyện Châu Đức thời gian qua còn tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội bằng những chương trình cụ thể, thiết thực như: đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với chương trình giảm nghèo; xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; rà soát, tổng hợp danh sách người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Qua đó, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Huyện ủy Châu Đức kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Sơn và xã Quảng Thành; Đưa dự án thu gom, xử lý nước thải đô thị Ngãi Giao và khu tái định cư Kim Long vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ thu hồi đất các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số đại biểu tham dự buổi làm việc cũng cho rằng, huyện Châu Đức chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển công nghiệp, dịch vụ. Hạ tầng kinh tế - xã hội, kỹ thuật của huyện chưa hoàn thiện đồng bộ.

“Là địa phương có tiềm năng và lợi thế, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp, tuy nhiên, nếu Châu Đức chỉ dựa vào nông nghiệp thì chưa thể bứt phá để phát triển. Huyện cần sớm triển khai quy hoạch lại ngành kinh tế, biến tiềm năng thành cơ hội, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị, huyện cần quan tâm đến chiến lược phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, chú trọng bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và các khu công nghiệp. Đồng thời, quan tâm giải quyết dứt điểm vướng mắc tại khu đất công trên địa bàn.

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện đạt được trong năm 2021. Ông Phạm Viết Thanh cũng khẳng định, huyện Châu Đức có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển như: quỹ đất lớn, có hệ thống giao thông kết nối với các khu vực trọng điểm xung quanh. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức cần xác định những vấn đề trọng tâm, mang tầm nhìn chiến lược để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ 2020-2025.

“Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, huyện nên tập trung vào dự án trọng tâm, trọng điểm. Dự án nào đã được phê duyệt đầu tư cần nhanh chóng triển khai thực hiện, nếu không người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Huyện cũng cần làm tốt công tác xây dựng cơ bản, tạo động lực cho kinh tế phát triển. Đồng thời, trong quy hoạch, cần tận dụng triệt để các lợi thế để biến tiềm năng của huyện trở thành cơ hội”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG