Từ ngày 14/2, HS các cấp trở lại trường học trực tiếp

* BR-VT đón gần 420 ngàn lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Đó là thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp về tình hình đón Tết và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, diễn ra trong sáng 8/2.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự cuộc họp, có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành,địa phương.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Theo báo cáo của UBND tỉnh, các hoạt động đón Tết trên toàn tỉnh diễn ra vui tươi, lành mạnh và bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19. Việc chăm lo an sinh, chế độ cho người dân đủ đầy, mọi người, mọi nhà đều đón Tết đầm ấm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các hoạt động thương mại, du lịch diễn ra sôi động. BR-VT đứng thứ 2 trong cả nước (sau Tây Ninh) về lượng khách (gần 420 ngàn lượt khách) và doanh thu (khoảng 358 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ). Khách tắm biển an toàn, công tác phòng dịch, bình ổn giá trong các cơ sở dịch vụ chặt chẽ.

Du khách tham quan Bảo tàng tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế như tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường tập trung nhiều cơ sở du lịch, dịch vụ; xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán; tai nạn giao thông gia tăng trong những ngày Tết.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung bàn sâu các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, kẹt xe, dẹp tình trạng buôn bán tràn ra vỉa hè, nâng giá dịch vụ khi cầu nhiều hơn cung, thống nhất mốc thời gian HS trở lại trường học trực tiếp, đánh giá kết quả công tác điều trị bệnh nhân COVID-19…

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chung sức đồng lòng nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến huyện, xã, phường trong việc triển khai tốt công tác chăm lo an sinh xã hội. Đó cũng là sự yêu thương, sẻ chia để tất cả mọi người, mọi nhà đều có tết.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, khách du lịch đến tỉnh du Xuân đông là tín hiệu rất tốt chứng tỏ hiệu quả công tác phòng dịch, khẳng định thương hiệu du lịch của BR-VT. Song ngành du lịch và các địa phương cần tìm giải pháp hữu hiệu để du khách đến đông hơn mà không kẹt xe, không phàn nàn vì bị “chặt chém”. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành du lịch và chính quyền các địa phương tiếp tục vận động, dẫn dắt để người kinh doanh, nhất là khách sạn, hộ kinh doanh giữ chữ tín, không nâng giá.

Về việc đưa HS trở lại trường học, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh từ ngày 14/2 HS tất cả các cấp học từ giáo dục MN, giáo dục Phổ thông, GDTX, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Các địa phương phải hết sức quan tâm hỗ trợ để người dân chuẩn bị chu đáo cho con em đến trường đúng kế hoạch.

Từ ngày 14/2, HS các cấp trở lại trường học trực tiếp. Trong ảnh: HS lớp 12 Trường THPT Vũng Tàu học trực tiếp 2 tuần "thí điểm" trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: KHÁNH CHI

Trong bối cảnh các biến chủng mới của dịch COVID-19 vẫn đe dọa, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần tập trung lực lượng tiêm vắc xin mũi 3 cho người dân trên tinh thần vắc xin phân bổ tới đâu phải tiêm hết tới đó.

ĐĂNG KHOA