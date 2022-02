Sẵn sàng cho công tác giao quân

7 giờ sáng ngày 16/2, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn 1.729 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân (CAND). Đến thời điểm này, những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết náo nức chờ ngày lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ban CHQS xã Long Tân (huyện Đất Đỏ) thăm hỏi, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Thanh niên hăng hái lên đường

Thời điểm này, không khí chuẩn bị tòng quân đã và đang lan tỏa đến từng khu phố, thôn, ấp trong toàn tỉnh. Tại TP.Vũng Tàu, trên trục đường chính dẫn đến Nhà thi đấu đa năng tỉnh (100, Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh), nơi diễn ra Lễ giao - nhận quân năm 2022 ngập tràn sắc đỏ của cờ, hoa, khẩu hiệu, băng rôn. Công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trước, trong và sau buổi lễ được Công an TP.Vũng Tàu lên kế hoạch triển khai và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thượng tá Lê Tấn Dung, Chính trị viên Ban CHQS TP.Vũng Tàu cho biết, địa phương được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 315 thanh niên nhập ngũ (nhiều nhất trong tỉnh), trong đó 265 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 50 thanh niên nhập ngũ vào những đơn vị thuộc Bộ Công an. Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Hội đồng NVQS các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác tuyển quân chặt chẽ, đúng quy trình, đạt chất lượng. Trước Tết Nguyên đán, Hội đồng NVQS TP.Vũng Tàu phát lệnh gọi 315 thanh niên nhập ngũ năm 2022. Chính quyền xã, phường, khu phố, thôn tổ chức thăm hỏi, tạo không khí đầm ấm, vui tươi nhằm động viên tinh thần tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ.

Những tân binh tốt nghiệp ĐH, CĐ hay có tay nghề kỹ thuật, sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới sẽ có cơ hội được tuyển chọn, bố trí công việc phù hợp khả năng, hoặc cử đi đào tạo trở thành sĩ quan, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực quân sự để phục vụ lâu dài trong quân đội. Đặc biệt, sau khi xuất ngũ, thanh niên được LLVT và ngành LĐTBXH quan tâm hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cũng như được chính quyền địa phương bố trí vào vị trí công tác phù hợp khi đủ điều kiện. Do đó, quá trình tại ngũ, thanh niên cần trau dồi đạo đức, tư tưởng cách mạng, rèn luyện thể lực và chuyên môn nghiệp vụ nhằm tham gia phục vụ lâu dài trong quân đội hoặc tận dụng những chính sách ưu đãi đối với quân nhân xuất ngũ để ổn định cuộc sống khi trở về địa phương. (Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh)

Tương tự, lệnh gọi thanh niên nhập ngũ được Hội đồng NVQS huyện, thị xã, thành phố phát đến tay công dân trước Tết Nguyên đán 2022, nên hầu hết thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay đều có mặt đầy đủ tại địa phương để chờ đến ngày hội tòng quân.

Dù là lao động chính trong gia đình nhưng Nguyễn Thanh Sang (KP. Phước Sơn, TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Biết tôi có ý định nhập ngũ, cha mẹ, bạn bè đều lo. Tuy nhiên, khi hiểu được ý định và lòng quyết tâm của tôi, mọi người ủng hộ. Tôi tin rằng sau 2 năm rèn luyện tính tự lập ở “trường đại học lớn” quân đội, bản thân tôi sẽ vững vàng và trưởng thành hơn”, anh Sang nói.

Năm 2022, toàn tỉnh có 19 đảng viên nhập ngũ. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có điểm chung là mong muốn trở thành những người lính, cống hiến tuổi trẻ xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Cầm giấy trúng tuyển NVQS năm 2022, đảng viên Nguyễn Đặng Minh Khoa, dân quân thường trực Ban CHQS xã Xà Bang (huyện Châu Đức) phấn khởi chia sẻ: “Là 1 trong 3 đảng viên trẻ chuẩn bị lên đường thực hiện NVQS, tôi nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc chính là tiên phong, tình nguyện để làm gương cho những thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS ở địa phương”.

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2022 cao hơn các năm trước ở nhiều tiêu chí như sức khỏe, trình độ văn hóa... Cụ thể, 9,78% thanh niên có sức khỏe loại 1 (tăng 3,69% so với năm 2021); 34,07% thanh niên có sức khỏe loại 2 (tăng 2,8% so với năm 2021); 159 thanh niên có trình độ ĐH; 142 thanh niên có trình độ CĐ, 351 thanh niên tốt nghiệp THPT; 19 đảng viên và 1.431 đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 1.003 thanh niên tình nguyện viết đơn tham gia NVQS.

Bảo đảm phòng, chống dịch

Năm 2022, tỉnh BR-VT được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 1.729 công dân thực hiện NVQS và tham gia CAND, trong đó 1.450 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 279 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an. Đây là năm thứ 3 tỉnh thực hiện công tác giao-nhận quân trong tình trạng dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Do đó, Hội đồng NVQS tỉnh quyết định không tổ chức hoạt động văn nghệ và Hội trại tòng quân năm 2022. Theo Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, 100% thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ đều được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3; 100% đơn vị nhận quân thực hiện nghiêm công tác tiêu độc khử trùng, chuẩn bị khu vực cách ly, quyết tâm không để dịch COVID-19 lây lan vào quân đội.

“Trong buổi lễ giao, nhận quân, Hội đồng NVQS cấp huyện cần làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm; kiểm tra chu đáo, cụ thể, kịp thời; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm ANTT; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân trong việc đưa, đón tân binh về đơn vị”, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN