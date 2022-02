PHIÊN HỌP THỨ 8 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI: Hoàn thành toàn bộ kế hoạch, chương trình

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1/2022 của Quốc hội. Trên cơ sở hơn 1.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ đã đề xuất và hơn 500 vụ việc có liên quan đến trật tự, an toàn do Bộ Công an thống kê, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Dân nguyện làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan hữu quan để thống kê, lập hồ sơ, đề xuất với Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiến nghị Quốc hội đưa vào diện theo dõi của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giám sát việc thực hiện trong nhiệm kỳ này.