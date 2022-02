Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Người dân làm TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Ảnh: CẨM NHUNG

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh:

Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng;

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động;

Thi đua thực hiện đồng bộ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả bảo đảm mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế. Triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế bền vững dựa vào công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Triển khai các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo… Bảo đảm các điều kiện về nguồn lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, nghệ thuật, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Nâng cao hiệu quả quản lý công nghệ, tăng cường các hoạt động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh phong trào thi đua “Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo”;

Thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội…; tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp chính quyền trong giám sát, phản biện xã hội một cách hiệu quả. Thực hiện cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm cải thiện thứ hạng các chỉ số: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX), hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (ICT Index). Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, giao nhiệm vụ thực chất gắn với kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm;

Đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và biển đảo. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục ngăn chặn làm giảm các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội và đặc biệt là giảm tai nạn giao thông. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động để phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, người dân;

Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cụm, khối, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, hiệu quả giữa các đơn vị trong cụm, khối. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

NGỌC ANH