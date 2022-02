Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Ngày 28/2, Ban Chỉ đạo ngày “Biên phòng toàn dân” huyện Long Điền đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2021 và họp mặt kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh trao Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Trong năm 2021, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện triển khai bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực như: phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các xã, thị trấn; xây dựng 14 tổ tự quản an ninh trật tự và 15 tổ tàu thuyền an toàn trên địa bàn xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và TT.Long Hải…. Ngoài ra, người dân còn cung cấp cho lực lượng Bộ đội Biên phòng 46 nguồn tin có giá trị, qua đó điều tra, xác minh 1 vụ với 1 công dân nước ngoài có biểu hiện cư trú bất hợp pháp; bắt giữ 14 vụ gồm 24 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

NHÂN ĐOÀN