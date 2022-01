Giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch

Ngày 7/1, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2022.

Năm 2021, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức lớn vì đại dịch COVID-19, song toàn lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an đã đề ra. Lực lượng công an đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch, từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, an dân trên địa bàn.

Theo đó, năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 832 vụ án về trật tự xã hội (giảm 124 vụ sơ với năm 2020), đã điều tra làm rõ 726 vụ, với 140 đối tượng (đạt tỷ lệ 87,6%). Trong đó, án rất nghiêm trọng và nghiêm trọng xảy ra 90 vụ, điều tra làm rõ 86 vụ, 113 đối tượng (đạt tỷ lệ 95,6%); Phát hiện bắt giữ 514 vụ, với 889 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; Phát hiện lập hồ sơ xử lý 162 vụ, với 204 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, buôn lậụ; Xảy ra 390 vụ TNGT đường bộ, làm 195 người chết và 252 người bị thương.

Trong năm 2022, lực lượng công an tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND gắn với thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nâng cao công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo tình hình trên các lĩnh vực, đối tượng, địa bàn trọng điểm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời chỉ đạo giải quyết nhằm giữ vững ANCT, TTATXH trong mọi tình huống; Triển khai các kế hoạch bảo đảm ANTT, an toàn các mục tiệu trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị, lễ, hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; Đẩy mạnh công tác CCCHC…

TRÍ NHÂN