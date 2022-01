Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh thăm, chúc Tết Công an tỉnh

Sáng 28/1, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tặng quà chúc Tết Công an tỉnh.

Tại buổi thăm, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Công an tỉnh trong năm 2021, không chỉ trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội mà còn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị, Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, trước mắt là bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh gửi lời chúc mừng năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an tới cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

PHÚ XUÂN - NHẬT LINH