Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chiều 28/1, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP cho biết, trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy BĐBP, Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác vận động quần chúng thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, trong năm 2021, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 6.328 lượt chuyến tàu với 124.214 thuyền viên, 485 hành khách, 56,5 triệu tấn hàng hóa; xử lý 381 vụ với 453 đối tượng vi phạm pháp luật…

Nhằm bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, BĐBP tỉnh triển khai lực lượng trực 24/24 giờ để chủ động ứng phó với mọi tình huống, bảo vệ an toàn cho nhân dân đón Tết an lành, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tham gia thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới biển, đảo của tỉnh. Đồng thời mong muốn lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám trụ trên tuyến biên giới biển đảo, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã gửi lời chúc sức khỏe, đón năm mới vui tươi, hạnh phúc đến cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh.

Tin, ảnh: MINH NHÂN