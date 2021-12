Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống anh hùng, 30 năm qua, lực lượng vũ trang BR-VT đã và đang ra sức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chủ động phòng thủ và xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh. Qua đó vững bước tiến lên “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Trong những ngày tháng 12 này, đến bất cứ cơ quan, đơn vị, địa phương nào, chúng tôi đều thấy được không khí thi đua với tinh thần sáng tạo, quyết thắng, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh BR-VT (1991-2021). Rõ nét nhất là ở các đơn vị bộ đội tập trung, thuộc Bộ CHQS tỉnh, công tác huấn luyện, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ khẩn trương, nghiêm túc.

Đại úy Lê Đức Mười, Chính trị viên Đại đội Trinh sát chia sẻ: “Để tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh BR-VT, ngoài thực hiện tốt công tác huấn luyện, đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và ý thức “tự giác, tự rèn”, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất. “Nhờ trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt, gian khổ mà 100% cán bộ, chiến sĩ rèn luyện được bản lĩnh kiên cường, ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại úy Lê Đức Mười chia sẻ.

Theo Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, xác định huấn luyện, diễn tập đóng vai trò trọng yếu trong xây dựng LLVT chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát, thực hiện đúng phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV). Nhờ đó mà 5 năm qua, quân số tham gia huấn luyện hàng năm đạt từ 97%-100%; kết quả huấn luyện của các lực lượng luôn bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; 100% đạt yêu cầu, 70%-75% khá, giỏi, an toàn.

Ngoài ra, để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh về chính trị, tư tưởng cũng được Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh. Đến nay, quân số DBĐV đạt 98,6% so với nhu cầu biên chế (vượt chỉ tiêu Nghị quyết 0,6%); lực lượng DQTV đạt 1,4% dân số, DBĐV được củng cố, bổ sung cán bộ đủ 100% các đầu mối đơn vị, bảo đảm tốt cho công tác lãnh đạo và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chất lượng và độ tin cậy về chính trị của lực lượng này được nâng lên rõ rệt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu cả 3 cấp, tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đạt 2,65%/năm.

LLVT tỉnh phát rau, củ, quả cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, LLVT tỉnh ngày nay luôn chú trọng khắc phục hậu quả chiến tranh và triển khai các phong trào thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và chiều sâu, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Trước đây, tuyến đường dài 63m, rộng 3,5m, đi qua nhà của 30 hộ dân thuộc tổ 4, ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ là đường đất, mùa mưa lầy lội, mùa khô bụi bặm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Thực hiện phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, tháng 4/2021, Bộ CHQS tỉnh đã vận động 155 triệu đồng, đồng thời, huy động ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia đổ bê tông toàn bộ tuyến đường. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với nhân dân trồng các loại hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Ông Nguyễn Tuấn Dũng (tổ 4, ấp Tân Hiệp, xã Long Tân) bày tỏ: “Từ khi có tuyến đường mới, người dân thường rủ nhau ra đường hóng mát và thưởng ngoạn phong cảnh vào mỗi buổi chiều. Mọi người ai nấy đều cảm động và biết ơn LLVT tỉnh”.

Ngoài ra, những năm qua, LLVT tỉnh tháo dỡ 27,5 tấn bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; huy động 147.019 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia cải tạo, nâng cấp và làm mới 205km đường giao thông liên thôn, ấp; xây tặng 819 căn nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng.

Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh tham gia huấn luyện chiến đấu phòng không.

“Tỉnh BR-VT có đông dân tộc, đa tôn giáo, lượng lao động nhập cư lớn, quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiềm lực vững chắc mọi mặt phải thực sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Do đó, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng tiềm lực quốc phòng vững chắc từ sự kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng toàn dân với kinh tế - xã hội, quốc phòng với an ninh, tạo thành thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trong giai đoạn mới”, Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN