Trang trọng lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh

Sáng 18/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân BR-VT.

Trao Huân chương Độc lập hạng Nhất

cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh, diễn ra sáng 18/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh BR-VT. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh BR-VT. Phần thưởng cao quý trên là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với quá trình phấn đấu bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, cộng đồng DN và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, biến vùng quê nghèo, giàu truyền thống cách mạng, trở thành địa phương có bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Đây là tài sản vô giá để các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ và tiếp tục phát huy. BR-VT vững tin sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả phát triển hơn nữa, đóng góp vào thành quả phát triển chung của đất nước, xứng đáng với niềm tin của nhân dân tỉnh nhà và sự kỳ vọng của cả nước.

Dự lễ kỷ niệm có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, tỉnh BR-VT qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương trước Tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu. Sáng 18/12, trước khi dự Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền thờ và Tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu (TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ). Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ghi vào sổ lưu niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: “Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh chị Võ Thị Sáu, người con gái anh hùng của vùng Đất Đỏ - gian lao mà ngập tràn chiến công. Người chiến sĩ trung dũng kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sống anh dũng, chết vẻ vang, tên tuổi của chị - liệt nữ anh hùng tuổi 16 hiên ngang bất khuất trước họng súng của kẻ thù - sẽ mãi mãi lưu danh trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc”. Tỷ trọng đóng góp cho ngân sách Trung ương tăng từ 36% lên 44%

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 30 năm thành lập tỉnh, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, vùng đất BR-VT vốn có từ ngàn đời xưa, được các Chúa Nguyễn mở mang trong công cuộc khai phá bờ cõi về phía Nam thế kỷ XVII. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những người con vùng đất BR-VT luôn quật khởi và hiên ngang, hết chống thiên tai đến chống giặc ngoại xâm. Nhiều người con đã ngã xuống cho sự tự do và nền độc lập, góp phần làm rạng danh vùng đất này.

Bước vào giai đoạn kiến thiết và khôi phục kinh tế, qua nhiều lần chia tách và sáp nhập, đến ngày 12/8/1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã thông qua Nghị quyết thành lập tỉnh BR-VT gồm Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và 3 huyện: Long Đất, Châu Thành, Xuyên Mộc của tỉnh Đồng Nai.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, với sự đóng góp to lớn về tâm sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, dân, quân và cộng đồng doanh nghiệp đã đưa tỉnh BR-VT có những bước phát triển với những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, BR-VT là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển cao. GRDP của tỉnh luôn tăng trưởng tốt.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng. Trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh, UBND tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn đầu tư 26 ngàn tỷ đồng, gồm: 1) Nhà máy sản xuất găng tay S&S GLOVE của Công ty CP S&S GLOVE, tổng vốn đầu tư 4.900 tỷ đồng. 2) Khách sạn - Căn hộ du lịch 5 sao Fivestar Poseidon của Công ty CP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, tổng vốn đầu tư 3.077 tỷ đồng. 3) Novaworld Hồ Tràm - The Tropicana của Công ty TNHH The Forest City, tăng vốn đầu tư từ 450 tỷ lên 4.408 tỷ đồng. 4) Ashton Furniture Consolidation Phú Mỹ của Công ty TNHH Ashton Furniture Consolidation, tổng vốn đầu tư 130 triệu USD. 5) Nhà máy sản xuất Container chở hàng của Công ty CP sản xuất Container Hòa Phát, tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng. 6) Khu phức hợp Cap Saint Jacques của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng, tăng tổng vốn đầu tư từ 1.294 tỷ đồng lên 3.574 tỷ đồng. 7) Cảng tổng hợp và Trung tâm Logistics Camil của Công ty CP Logistics Quốc tế Cái Mép, tăng tổng vốn đầu tư từ 1.200 tỷ đồng lên 2.600 tỷ đồng. 8) Dự án sản xuất linh kiện điện tử, gia công sản xuất các loại màn hình độ phân giải cao của Công ty TNHH Coretronic Technology, tổng vốn đầu tư 1.197 tỷ đồng. Năm 2021 là năm khó khăn nhất, bởi tác động của đại dịch COVID-19 lần thứ tư, nhưng nền kinh tế BR-VT tiếp tục phát triển. GRDP bình quân đầu người không tính dầu thô của người dân BR-VT khoảng 7.000 USD, cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước. BR-VT đứng trong nhóm 5 địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước, đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia. Từ năm 2022, tỷ trọng đóng góp cho ngân sách Trung ương của tỉnh tăng từ 36% lên 44%.

Cùng với thành tựu về kinh tế, trong 30 năm qua, chính sách chăm lo phát triển con người luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm với quan điểm người dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu của sự phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm chỉ còn 0,05%. Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm và tập trung nguồn lực đầu tư. Nhiều chỉ số về phúc lợi xã hội nổi trội so với mặt bằng chung của cả nước. Các chính sách cho người có công, chính sách an sinh và mạng lưới bảo trợ xã hội ngày càng được hoàn thiện. Với những thành tựu hết sức to lớn của những năm vừa qua, tỉnh BR-VT được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

BR-VT cần phát huy tối đa các nguồn lực

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vui mừng chứng kiến sự phát triển, đổi thay của BR-VT. Theo Thủ tướng, BR-VT đã có nhiều thay đổi tích cực, vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thành lập, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 vừa qua, đã một lần nữa thử thách bản lĩnh dân tộc ta nói chung và BR-VT nói riêng. Nằm trong vùng tâm điểm của làn sóng dịch lần thứ 4, Tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch, chủ động từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; duy trì tốc độ tăng trưởng dương trong năm 2021; tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn BR-VT sẽ cố gắng phát huy để đạt được những thành quả to lớn hơn, đồng thời nhấn mạnh tất cả các cấp cần phải chú trọng quan tâm đến công tác phòng chống dịch, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung nguồn lực, tận dụng các ưu thế sẵn có như cảng biển, phát triển liên kết vùng để phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025; đóng góp nhiều hơn nữa cho thành tựu phát triển chung của đất nước; mang đến cho cuộc sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc, đầy đủ hơn nữa; góp phần tạo ra khí thế mới, vận hội mới, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân BR-VT cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. BR-VT sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một nước Việt Nam hùng cường.

