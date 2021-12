TP. Vũng Tàu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

Trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố (1991-2021) vào sáng 30/12, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.Vũng Tàu vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải thiện cảnh quan, môi trường để phát triển du lịch trên địa bàn TP.Vũng Tàu, góp phần phát triển KT-XH tỉnh BR-VT.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo TP.Vũng Tàu qua các thời kỳ; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng gần 200 đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu, thứ ba từ phải qua); ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, thứ tư từ phải qua) cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo TP.Vũng Tàu qua các thời kỳ và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 30 năm thành lập TP. Vũng Tàu, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nêu rõ, cách đây 30 năm, vào ngày 12/8/1991, cùng với việc thành lập tỉnh BR-VT, Vũng Tàu chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá VIII. TP.Vũng Tàu được Chính phủ xác định: “Là thành phố cửa ngõ, có kinh tế mở hướng vào nội địa và ra nước ngoài, đồng thời là một trung tâm du lịch, nghỉ mát, dịch vụ, giao thông, thương mại của vùng và của quốc gia, một trung tâm khai thác và dịch vụ dầu khí của cả nước và là một đô thị có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng của vùng Nam bộ”.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu ôn lại truyền thống 30 năm thành lập thành phố (1991-2021).

Với vai trò quan trọng và vị trí chiến lược của một địa phương được xác định trong buổi đầu thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực cố gắng từng bước thoát ra khỏi thời kỳ khó khăn, khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH; tạo tiền để quan trọng để TP. Vũng Tàu bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ý Đảng hợp lòng dân, 30 năm nhìn lại, TP.Vũng Tàu đã đạt được thành tựu rất đỗi tự hào, vươn lên phát triển mạnh mẽ với những kết quả toàn diện và nổi bật.

Trong 30 năm qua, kinh tế thành phố luôn duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định. Vũng Tàu đã từng bước trở thành đô thị trung tâm tổng hợp cấp quốc gia về dầu khí, du lịch và là một trong những đô thị dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân tính theo đầu người. Cụ thể, thu ngân sách thời kỳ đầu thành lập bình quân hằng năm đạt khoảng 14 tỷ đồng, đến nay đạt hơn 5.300 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người thời kỳ đầu thành lập đạt khoảng hơn 10 triệu đồng/người/năm, nay đạt khoảng 160 triệu đồng/người/năm…

Sự phát triển ổn định kinh tế của thành phố, là tiền đề vững chắc để thành phố bảo đảm cho việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, cũng như chăm lo các mặt an sinh xã hội, đồng thời giúp thành phố có đủ nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị; các lĩnh vực y tế, giáo dục được thành phố chú trọng thực hiện; các chính sách đền ơn đáp nghĩa, các mặt an sinh xã hội luôn được quan tâm chăm lo chu đáo; nhiệm vụ quốc phòng và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, người dân thành phố sống trong môi trường xã hội yên bình và chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Chặng đường 30 năm, trải qua không ít thăng trầm, nhưng với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực, các thế hệ lãnh đạo thành phố cùng với lãnh đạo tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã thắp lên ngọn lửa niềm tin và khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Để đến hôm nay, chúng ta có một Vũng Tàu hiện đại, văn minh, là “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, thành phố đáng sống của cả nước. Đó là kết quả của sự ươm trồng, vun đắp và sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP. Vũng Tàu.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Vũng Tàu đạt được trong suốt chặng đường 30 năm qua. Đồng thời cho biết, đó là những thành tựu quan trọng, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của cả tỉnh.

Càng tự hào về thành quả đạt được bao nhiêu thì thành phố càng phải thấy trách nhiệm của mình to lớn bấy nhiêu đối với tương lai phát triển phía trước. Với tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP. Vũng Tàu tiếp tục chung sức, đồng lòng quán triệt thực hiện hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo và quản lý, xây dựng đội ngũ công chức có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục triển khai hiệu quả, thành công chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, song song với đó cần tập trung nguồn lực phục hồi và phát triển KT-XH; nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu KT-XH trong năm 2022 cả giai đoạn 2021-2025, đóng góp tích cực và lớn hơn nữa vào thành tựu chung của cả tỉnh; phát triển kinh tế phải luôn gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là trên các mặt văn hóa, y tế, giáo dục, việc làm và nhà ở…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên Cờ truyền thống của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP. Vũng Tàu.

“Trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ này chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trở ngại. Điều này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền thành phố cần không ngừng nỗ lực, tích cực hơn nữa; phát huy tính sáng tạo và trách nhiệm trước Nhân dân để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, người kiến trúc kiến tạo sự phát triển thành phố trong tương lai” - Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

