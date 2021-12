Ngày 20/12, anh Nguyễn Nhật Minh, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu đã tổ chức trao Quyết định thành lập Chi đoàn Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất An Phú Gia (phường 12, TP.Vũng Tàu).

Được biết, Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất An Phú Gia đi vào hoạt động từ năm 2019, hiện có 15 nhân viên. Chi đoàn Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất An Phú Gia gồm 13 đoàn viên, do anh Hồ Minh Tuấn làm Bí thư Đoàn, căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI và điều kiện thực tế tại đơn vị để xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chấp hành và xây dựng Chương trình hoạt động của Chi đoàn.

Được biết, đến nay, Thành Đoàn Vũng Tàu đã thành lập được 25 Chi đoàn DN ngoài Nhà nước.

MINH THANH