Năm 2021, huyện Đất Đỏ: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 440 tỷ đồng

Sáng 22/12, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ Ba nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đất Đỏ; bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đất Đỏ chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đất Đỏ cho biết, năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đất Đỏ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Ba.

Để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong thời gian tới, ông Lê Văn Hòa đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đề xuất các giải pháp để HĐND huyện xem xét, quyết định chủ trương nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, đưa các chính sách đi vào cuộc sống.

Theo báo cáo của UBND huyện Đất Đỏ, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện vẫn cơ bản đạt các chỉ tiêu nghị quyết (NQ) đề ra. Toàn huyện có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% diện tích đất công được quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả; thành lập mới 2 HTX tại TT. Đất Đỏ và xã Long Tân.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thu ngân sách trên địa bàn là 440,1 tỷ đồng, đạt 144,9% dự toán; thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 479,2 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch năm 2021; các chỉ tiêu về môi trường đều đạt 100% NQ đề ra. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; an sinh xã hội, chi trợ cấp cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện đã hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin 20 đợt. Tổng số đối tượng trên 18 tuổi đã tiêm là 65.050 người, đạt 97,4%, trong đó, đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi là 45.692, đạt 68,4%. Tổng số trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi đã tiêm vắc xin là 3.282 trẻ, đạt 93,6%. Huyện thành lập 8 trạm y tế lưu động ứng phó khi có dịch xảy ra và phục vụ việc chăm sóc, điều trị các trường hợp F0 tại nhà.

Trong chương trình làm việc của Kỳ họp, HĐND huyện Đất Đỏ sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và quyết nghị 22 dự thảo Nghị quyết của HĐND, UBND huyện về các vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm.

Kỳ họp thứ Ba HĐND huyện Đất Đỏ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/12.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU