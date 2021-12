Kỳ họp thứ Tư HĐND TP.Bà Rịa khóa VI: 34/42 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2021 đạt và vượt

Sáng 21/12, HĐND TP. Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ Tư đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2021 và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của thành phố; xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa và ông Ngô Văn Chiến, Phó Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh, năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép", thành phố đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống người dân.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa phát biểu khai mạc Kỳ họp

Trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021, Phó Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa Trần Thanh Dũng cho biết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, có 14/18 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2021 đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 844,6 tỷ đồng, đạt 127,7% kế hoạch năm.

Về văn hóa- xã hội có 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2021. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, nhất là hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Quang cảnh Kỳ họp.

Trong chương trình làm việc, HĐND TP.Bà Rịa đã thảo luận, quyết nghị 10 tờ trình của UBND thành phố về tài chính, đầu tư công, đất đai, và văn hóa- xã hội gồm: Phê chuẩn phương án bổ sung ngân sách năm 2022; Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022; Phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất năm 2022 TP.Bà Rịa; Phê chuẩn nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm... và 1 tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về chương trình kỳ họp năm 2022.

Kỳ họp HĐND TP. Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong ngày 21/12.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN