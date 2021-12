Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện Xuyên Mộc: Giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp năm 2021 đạt 3.584 tỷ đồng

Sáng 21/12, HĐND huyện Xuyên Mộc khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết, với sự vào cuộc nhanh chóng, tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cùng sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, huyện Xuyên Mộc đã cơ bản vượt qua khó khăn chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-anh ninh.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp là 3.584 tỷ đồng, đạt 98,14% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; doanh thu du lịch 1.280 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 2.366 tỷ đồng, đạt 132,18% so với dự toán năm, tăng 2,56% so với năm 2020.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, 12/12 xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, 2 xã Bưng Riềng và Xuyên Mộc đạt NTM nâng cao. Đời sống vật chất, văn hoá tình thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Quang cảnh Kỳ họp.

Về phòng, chống dịch, đến nay, toàn huyện có 108.750 người (từ 18 tuổi trở lên) được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, đạt tỷ lệ bao phủ 98,2%; 97.260 người được tiêm 2 mũi vắc xin, đạt tỷ lệ 89,4%. Huyện đã thành lập 13 Trạm Y tế lưu động tại các xã, thị trấn, mỗi Trạm có từ 8-10 người, đảm bảo ứng phó khi có dịch xảy ra và chăm sóc, điều trị F0 tại nhà.

Trong chương trình làm việc, HĐND huyện Xuyên Mộc thảo luận, quyết nghị 33 dự thảo Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022.

Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện Xuyên Mộc diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/12.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG