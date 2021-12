HUYỆN CHÂU ĐỨC: Tập trung phục hồi và phát triển kinh tế

Ngày 23/12, HĐND huyện Châu Đức khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện Châu Đức đã xem xét báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Theo đó, năm 2021 dịch COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân và cộng đồng DN, huyện Châu Đức vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm ANQP.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.962 tỷ đồng, tăng 1,46% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp 4.785 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động thương mại-dịch vụ 7.016 tỷ đồng, tăng 7,62% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 476 tỷ đồng, đạt 136% dự toán năm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, nhất là hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, huyện Châu Đức tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19”…

Trong chương trình làm việc của kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Châu Đức đã thảo luận, chất vấn, làm rõ nguyên nhân hạn chế về hạ tầng, môi trường, tách thửa, hỗ trợ người dân có gia súc bị tiêu hủy do dịch bệnh, vấn đề chậm trễ trong trả căn cước công dân… Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan các nhóm vấn đề năm 2022. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh; dự toán thu chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ; kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt các chủ trương đầu tư 35 công trình dự án…

MAI NGỌC