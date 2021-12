Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội tăng trưởng khá

Ngày 16/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Châu Đức khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Các ông: Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức (giữa); Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện (thứ nhất từ trái qua); Nguyễn Tấn Bản (thứ nhất từ phải qua), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Huyện ủy Châu Đức, năm 2021 dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trong huyện. Nhưng với sự chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ và quyết tâm chính trị cao nhất, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp 2.962 tỷ đồng, tăng 1,46% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp 4.785 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ; doanh thu thương mại-dịch vụ 7.016 tỷ đồng, tăng 7,62% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 476 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận và đưa ra các giải pháp về: công tác giảm nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, cây trồng chủ lực của huyện cũng như giải pháp tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2022 như: Thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch bệnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phòng chống dịch gắn với an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tuyên truyền vận động người dân không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; quản lý chặt chẽ khai thác khoáng sản, bảo vệ tài nguyên môi trường; có giải pháp tích cực để chăm sóc, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành…

