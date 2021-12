Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội duy trì tăng trưởng

* Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết

Ngày 20/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ mười tám nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Mặc dù năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhưng các chỉ tiêu kinh tế của huyện vẫn có sự tăng trưởng và đạt kế hoạch đề ra. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu 3 (CCN chế biến thủy sản tập trung xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) trong giờ sản xuất.

Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, kịp thời các giải pháp nên các nhiệm vụ của năm 2021 đều hoàn thành và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các ngành kinh tế vẫn duy trì sự tăng trưởng. Cụ thể, có 4/4 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu như: Tổng thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán ước đạt 440,1 tỷ đồng, đạt 144,91% dự toán; 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thành lập mới 2 HTX; 100% diện tích đất công được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả; ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 là 484,16 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2021… Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Đảng bộ huyện đã kết nạp 105 đảng viên mới, đạt 105% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Năm 2022, huyện Đất Đỏ tiếp tục chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, lấy người dân và DN vừa là mục tiêu, vừa là trung tâm, là chủ thể trong ứng phó dịch bệnh và phục hồi kinh tế - xã hội; tập trung triển khai các chương trình trọng điểm của huyện. Đồng thời đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng, công nghệ hiện đại; tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư toàn diện, đồng bộ với chất lượng cao cơ sở hạ tầng thiết yếu thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế - xã hội…

.Chiều cùng ngày, huyện Đất Đỏ tổ chức tổng kết các Nghị quyết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; báo cáo kiểm tra, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020”; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện khóa X về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 và công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020.

5 năm qua, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển du lịch, qua đó góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch, xây dựng môi trường phát triển du lịch trên địa bàn huyện ngày càng văn minh, hiện đại. Công tác quản lý lễ hội, trùng tu tôn tạo di tích; kết cấu hạ tầng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… ngày càng hoàn thiện. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 2.184 tỷ đồng, đạt 106,84% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tốc độ tăng trưởng bình quân 14,87%/năm. Trên địa bàn huyện có 23 dự án du lịch triển khai đầu tư, xây dựng với tổng diện tích đất 815,83ha, với tổng vốn đăng ký 8.987,61 tỷ đồng và 25 triệu USD.

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng; công tác quản lý, phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ đa dạng sinh học ngày càng được quan tâm. Công tác dân vận ngày càng được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả đã xây dựng được 647 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Công tác giám sát và phản biện xã hội từng bước đi vào nề nếp, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm...

Tại hội nghị, UBND huyện Đất Đỏ đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ trong 3 Nghị quyết trên.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU-VÂN ANH