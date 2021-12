Đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đó là phát biểu của ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tại Hội nghị lần thứ Mười hai, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 10/12.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (thứ hai từ phải qua); bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng tình hình phát triển KT-XH của thành phố đã đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn thành phố ước 5.527 tỷ đồng (đạt 87,84% kế hoạch thành phố xây dựng, bằng 94,72% so với cùng kỳ năm 2020); giá trị sản xuất công nghiệp ước 29.500 tỷ đồng (đạt 95,78% kế hoạch, bằng 103,84% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngư nghiệp ước 10.850 tỷ đồng (đạt 97,92% kế hoạch, bằng 104,63% so với cùng kỳ); thu ngân sách năm 2021 ước 5.738 tỷ đồng (vượt 56% dự toán tỉnh giao, vượt 39% dự toán thành phố xây dựng).

Trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Vũng Tàu đã tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai khâu đột phá năm 2021 của Đảng bộ Thành phố. Năm 2021, Đảng bộ TP.Vũng Tàu đã kết nạp 188 đảng viên (đạt 73,4% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao); thành lập 1 chi bộ trực thuộc Đảng bộ DN ngoài Nhà nước. Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra 31 đảng viên, 28 tổ chức cơ sở Đảng; giám sát 18 đảng viên, 17 tổ chức cơ sở Đảng; thi hành kỷ luật trong Đảng 12 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra 6 đảng viên, 2 tổ chức cơ sở Đảng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhấn mạnh, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả gắn với phục hồi, phát triển KT-XH; chú trọng triển khai khâu đột phá của thành phố về lập lại trật tự đô thị trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố về phát triển Đảng trong DN; siết chặt kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Bên cạnh đó, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công; tập trung công tác cán bộ, kỷ luật công vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; phát triển Đảng và xây dựng chi bộ vững mạnh; đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng bộ TP.Vũng Tàu trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tin, ảnh: AN NHIÊN