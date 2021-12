BĐBP tỉnh: Triệt phá thành công 3 chuyên án trong năm 2021

Ngày 14/12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2021.

Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể.

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý kịp thời các vụ việc, tình huống xảy ra trên địa bàn biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển, không để xảy ra điểm nóng. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Trong năm, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho hơn 6 ngàn lượt chuyến tàu với hơn 124 ngàn thuyền viên, 485 hành khách và hơn 56 triệu tấn hàng hóa. Lực lượng Biên phòng xử lý 381 vụ với 453 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, chủ trì, xác lập triệt phá thành công 3 chuyên án về hoạt động sản xuất xăng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa và tàng trữ trái phép vật liệu nổ; phát hiện, bắt giữ, xử lý 70 vụ với 83 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 13 vụ với 23 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

BĐBP tỉnh chủ trì triệt phá thành công chuyên án VT 721, thu giữ 45kg thuốc nổ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đề nghị các đơn vị trong lực lượng tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn biên giới, cửa khẩu cảng biển; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp với diễn biến từng cấp độ dịch trên địa bàn đóng quân; xử lý tốt các tình hình phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 cho 1 tập thể; danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 5 tập thể; Chiến sĩ thi đua và Chiến sĩ tiên tiến cho 5 cá nhân. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng trao tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 45 tập thể; Chiến sĩ thi đua cho 80 cá nhân, Chiến sĩ tiên tiến cho 162 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng ”.

