Người dân đồng thuận về việc thực hiện dự án Cầu Phước An

Ngày 26/11, Đoàn công tác do ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc, lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án Cầu Phước An (phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ).

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 3 từ phải sang) và đoàn công tác khảo sát tại thực địa nơi thực hiện dự án Cầu Phước An.

Cầu Phước An là hạng mục quan trọng kết nối hệ thống đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải với các đường cao tốc liên vùng phía Nam và đường cao tốc Bắc Nam, được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 4/8/ 2020, dự án do Ban QLDA Giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải làm chủ đầu tư. Đây là dự án đầu tư công, tổng mức đầu tư là 4.879,0 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương.

Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân nơi thực hiện dự án, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi 33 phiếu lấy ý kiến người dân gửi tới các tổ chức, đại diện khu phố, hộ dân. Người khảo sát nêu ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với 9 nội dung trong phiếu, như: Việc đầu tư xây dựng Cầu Phước An góp phần làm giảm tải, tránh ùn tắc giao thông cho tuyến Quốc lộ 51 hiện hữu; Việc đầu tư xây dựng Cầu Phước An sẽ phát huy tối đa hiệu quả cụm cảng Cái Mép - Thị Vải nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa BR-VT thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng; Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng Cầu Phước An được thực hiện theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ... Kết quả, 33/33 phiếu đồng ý với 9 nội dung trong phiếu.

Tin, ảnh: MINH THANH