Bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Cần có cơ chế ngăn ngừa vi phạm mua sắm trang thiết bị Tham gia thảo luận tại hội trường, đề cập đến nội dung tổ chức tín dụng, đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, nguyên nhân vướng mắc trong cơ cấu lại các tổ chức tín dụng tập trung chính ở cơ sở pháp lý với sự chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, thiếu đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. “Tôi đề nghị cần khẩn trương rà soát lại một cách tổng thể và toàn diện, tập trung xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện đồng bộ việc sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả các tổ chức tín dụng, góp phần ổn định chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, ổn định kinh tế vĩ mô”, đại biểu Nguyễn Thị Yến nói. Về phát triển giáo dục, năm học 2021-2022 vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu giáo viên do không có nguồn để tuyển dụng hoặc hợp đồng theo quy định chuẩn của Luật Giáo dục năm 2019. Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Yến đề nghị các bộ, ngành liên quan có giải pháp tạm thời cho địa phương được ký hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng theo chuẩn cũ để đáp ứng yêu cầu hiện tại, nhằm khắc phục tình trạng có học sinh nhưng thiếu giáo viên, đồng thời, sớm có hướng dẫn lộ trình thỉnh giảng giáo viên theo chuẩn mới. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, tình hình vi phạm quy định pháp luật trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và giáo dục đã xảy ra, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân bất cập về cơ chế quản lý. Nhằm khắc phục, đại biểu đề nghị Chính phủ xem xét, có cơ chế bảo đảm cho việc này, để đội ngũ GV, y bác sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Về tỷ lệ điều tiết ngân sách Trung ương và địa phương, theo báo cáo của Chính phủ, năm 2022 cả nước có 18 tỉnh, thành phố, nộp ngân sách về trung ương và được phân chia tỷ lệ điều tiết ngân sách, tăng 2 địa phương so với năm 2021, là tín hiệu rất đáng mừng. Trong đó, tỉnh BR-VT tăng 8% tỷ lệ nộp về ngân sách trung ương. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố này phải ưu tiên ngân sách chi cho công tác phòng, chống dịch; triển khai nguồn vốn theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, đại biểu đề nghị Trung ương cân nhắc tỷ lệ điều tiết ngân sách cho phù hợp trong thời gian tới.