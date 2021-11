Nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính

Thời gian qua, Công an tỉnh đã tiến hành cải cách hành chính (CCHC) nhiều nội dung nổi bật như cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy cũng như cải cách tài chính công (CCTCC). Song song đó, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ làm công tác CCHC, tiếp dân để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân…

Cán bộ Đội Tài chính, Phòng Hậu cần-Công an tỉnh hướng dẫn, thực hiện thanh, quyết toán kinh phí cho Công an các đơn vị, địa phương.

Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương luôn quan tâm chỉ đạo công tác CCHC. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong việc tìm hiểu, tra cứu, cập nhật, trong đó tập trung giải quyết theo nhu cầu của người dân theo mô hình một cửa và một cửa liên thông.

Về công tác CCTCC, Công an tỉnh đã đảm bảo quy trình quản lý, sử dụng ngân sách từ khâu lập dự toán đến thực hiện và thanh quyết toán ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ đúng chính sách và quy định của Nhà nước. Qua kiểm toán chứng từ, đề xuất thanh toán mua sắm, sửa chữa của các đơn vị, địa phương, đã cắt giảm, tiết kiệm được gần 2,5 tỷ đồng, tổ chức đấu thầu xây dựng các công trình tiết kiệm được hơn 58 triệu đồng.

Theo Trung tá Lương Đức Minh, Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh, điểm mới trong công tác CCTCC của Công an tỉnh là đã ban hành Bộ thủ tục hành chính về thanh, quyết toán các nguồn kinh phí trong lực lượng Công an tỉnh. Cụ thể, Bộ thủ tục đã đưa ra danh mục 90 văn bản pháp lý liên quan, trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, quy định thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện thủ tục và các biểu mẫu đơn, tờ khai cũng như kết quả thực hiện. Có 42 nội dung được hướng dẫn thanh, quyết toán tại Bộ thủ tục hành chính này.

Đây là những nội dung được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở Bộ thủ tục của Bộ Công an, nhưng đã được điều chỉnh, thay đổi phù hợp với địa phương và thực tiễn công tác. Trong đó, đa số đã giảm bớt một số bước thực hiện, số lượng hồ sơ được tinh giản theo hướng đơn giản, rõ ràng, cụ thể, các biểu mẫu được áp dụng thống nhất theo quy định của Bộ Tài chính.

Cụ thể, Bộ thủ tục này có một số điều chỉnh, thay đổi, giảm 8 thủ tục như: Thủ tục thanh toán chế độ trang phục niên hạn cho cán bộ nghỉ chờ hưu; Thủ tục thanh toán tiền khám chữa bệnh trong lực lượng CAND. Đồng thời, Bộ thủ tục còn bổ sung hướng dẫn 10 thủ tục mới, tạo thuận lợi cho Công an các đơn vị, địa phương: Thủ tục thanh toán tiêu chuẩn, định lượng ăn cho CBCS; Thủ tục thanh, quyết toán tiền ăn, tiền viện phí can, phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ; Thủ tục thanh toán các kinh phí nghiệp vụ...

Trình tự thực hiện cũng đều giảm bớt số bước thực hiện xuống chỉ còn 2 đến 3 bước thực hiện. Thành phần, số lượng hồ sơ cũng đều được tinh giản theo hướng đơn giản, rõ ràng, cụ thể, dễ thực hiện nhưng vẫn đúng quy định…

Đặc biệt, về thời gian thực hiện thủ tục thanh, quyết toán, đa số các thủ tục đều được giảm từ 15 đến 30 ngày xuống còn từ 5 đến 7 ngày. Trong đó có một số thủ tục được giải quyết trong ngày như: Thanh toán chế độ hưu trí, xuất ngũ, thai sản BHXH, gặp mặt đối tượng chính sách, thăm hỏi CBCS nằm viện...

Ngoài ra, Công an tỉnh còn đưa ra một Quy chế mới về quản lý tài chính, tài sản trong Công an tỉnh. So với Quy chế cũ (có 35 điều), Quy chế mới được điều chỉnh giảm 7 điều cho phù hợp thực tế, đúng quy định. Trong đó, Quy chế mới có một số điểm mới đáng lưu ý như Quy định trách nhiệm của Giám đốc trong điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách được cấp, các nguồn kinh phí khác và các nguồn thu hợp pháp khác. Tăng thẩm quyền duyệt chi thanh toán, chi tạm ứng kinh phí, quỹ cơ quan... của Phó Giám đốc phụ trách hậu cần, y tế theo ủy quyền của Giám đốc...

Trung tá Lương Đức Minh cho rằng, việc triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Bộ thủ tục hành chính về thanh, quyết toán các nguồn kinh phí góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác CCHC, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, tránh lãng phí, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, góp phần phục vụ tốt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an tỉnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN