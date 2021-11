Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống thiên tai

UBND vừa ban hành văn bản số 16416/ UBND-VP hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương xây dựng hướng dẫn “Phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh” trước và sau thiên tai; xây dựng, kiện toàn bổ sung kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn ứng phó thiên tai cho các bệnh viện, các cơ sở y tế và các khu cách ly tập trung.

Sở NN-PTNT hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương rà soát phương án ứng phó với các tình huống thiên tai theo từng cấp độ rủi ro trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, truyền phát các tin cảnh báo về diễn biến của khí tượng thủy văn, bão, áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm kịp thời để chủ động phòng, tránh ứng phó. Tổ chức kiểm tra, kịp thời khắc phục sự cố đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập xung yếu và các công trình phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ. Đánh giá công tác vận hành điều tiết nước và mức độ an toàn của hồ chứa nước trên địa bàn quản lý. Thường xuyên theo dõi mức nước tại các hồ chứa thủy lợi để có phương án tích nước hợp ký, chủ động điều tiết phù hợp, để bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ dù.

