Xây dựng đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài viết về vai trò của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý và vấn đề xây dựng, phát triển đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết này.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng của Quốc hội khóa XIV cảm ơn bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh vì có nhiều đóng góp vào sự thành công của Quốc hội khóa XIV. Ảnh: MẠNH THẮNG

Vươn lên khẳng định mình

Đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Dù ở bất kỳ vị trí công tác hoặc lĩnh vực nào, cán bộ nữ luôn tự khẳng định mình, khắc phục khó khăn, vượt qua những định kiến để đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhận thức được vị trí, vai trò của đội ngũ lãnh đạo, quản lý nữ đối với sự phát triển của tỉnh, những năm qua, công tác cán bộ nữ được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa chủ trương chỉ đạo của Trung ương phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo về công tác cán bộ nữ. Trọng tâm là Chương trình số 14-CTr/TU, ngày 15/2/2008 về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 16/7/2009 về đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 7/1/2014 về phát triển nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 2/3/2017 về công tác luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 2/4/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ thông qua các chủ trương, biện pháp luân chuyển, điều động, bổ nhiệm; ban hành các chính sách ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, khuyến khích và thu hút nhiều cán bộ nữ được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị góp phần tăng nguồn cán bộ nữ cho tỉnh. Các chính sách khuyến khích người có trình độ đại học, cao đẳng về công tác tại xã, phường, thị trấn; Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và nước ngoài… đã phát huy hiệu quả bước đầu, tạo nguồn cán bộ nữ chất lượng cao cho tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII “đến năm 2030 phải có cơ cấu nữ trong Ban Thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp; tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20-25%; tỷ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp đạt trên 35%”, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện công tác cán bộ nữ, để chuẩn bị cho nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ nữ; cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý bảo đảm đúng cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy đảng, chính quyền và tham gia ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ nữ, nhất là quan tâm đến cơ cấu cán bộ nữ vào cấp ủy các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp, số phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua đã có những kết quả đáng khích lệ. BR-VT có 2/6 ĐBQH khóa XV là nữ, chiếm tỷ lệ 33,3%, tăng 16,6% so với nhiệm kỳ trước; HĐND tỉnh có 12/52 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 23,08%, tăng 1,5% so với nhiệm kỳ trước; HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố 85/261, chiếm tỷ lệ 32,5%, tăng 8,9% so với nhiệm kỳ trước; HĐND cấp xã, phường, thị trấn có 714/2.066 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 34,56%, tăng 0,9% so với nhiệm kỳ trước.

Số lượng nữ tham gia lãnh đạo, quản lý UBND các cấp cũng có sự gia tăng trong những nhiệm kỳ gần đây, như: Nhiệm kỳ 2006-2011 là 126/793 người, đạt 15,8%; nhiệm kỳ 2011-2016 là 157/884 người, đạt 17,7%; nhiệm kỳ 2016-2021 là 192/863 người, đạt 22,2%. Cùng với đó, tỷ lệ sở, ngành, UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt nữ cũng có sự cải thiện đáng kể: Nhiệm kỳ 2005-2010 là 53/118 đơn vị, đạt 44,9%; nhiệm kỳ 2011-2016 là 67/112 đơn vị, đạt 59,8%; nhiệm kỳ 2016-2021 là 45/115 đơn vị, đạt 39,1% và nhiệm kỳ 2021-2026 là 63/112 đơn vị, đạt 56,2%.

Đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ các cấp đều có trình độ văn hóa, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, tinh thần trách nhiệm trong công tác, khắc phục mọi khó khăn để luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Tuổi đời cán bộ Hội cấp xã từ 23 - 50 tuổi, đa số cán bộ Hội đã được nâng cao trình độ về mọi mặt cũng như kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện phong trào Hội. Các cán bộ Hội luôn có ý thức học tập để nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị; kỹ năng vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới đất nước. Qua thực tiễn hoạt động công tác, nhiều cán bộ nữ đã khẳng định được năng lực, sở trường, kinh nghiệm của bản thân, tham gia đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh, phát triển.

Tạo điều kiện phát triển cho cán bộ nữ

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ còn những hạn chế nhất định cần phải khắc phục; chất lượng đội ngũ cán bộ nữ còn chưa đồng đều; một số cán bộ nữ tuy được đào tạo cơ bản nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng lãnh đạo; một số cán bộ nữ còn thiếu tự tin, thiếu quyết đoán. Mặt khác, phụ nữ còn gánh vác trách nhiệm gia đình nên đã ảnh hưởng đến cán bộ nữ trong quá trình công tác và phát triển.

Để nâng cao chất lượng công tác tham mưu tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị, cũng như tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 2/4/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, các cấp Hội LHPN cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Đảng đoàn LHPN tỉnh phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp quan tâm đến tỷ lệ cán bộ nữ khi xây dựng kế hoạch công tác cán bộ; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ kỹ năng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ, cán bộ nữ dự nguồn; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, giới thiệu nguồn và phối hợp công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác cán bộ nữ; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo để trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện phụ nữ nhằm phát huy vai trò của các tầng lớp phụ nữ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Thứ hai, chủ động phối hợp có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ gắn với quy hoạch cán bộ; xây dựng cán bộ trẻ, cán bộ nữ có trình độ, chuyên môn giỏi, có kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu mới, tạo nguồn cán bộ nữ bảo đảm tiêu chuẩn, chức danh; mạnh dạn đề bạt những cán bộ nữ có triển vọng. Quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác hội phụ nữ ở các cấp và định hướng chính trị cho tổ chức hội hoạt động. Đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ, bảo đảm tính liên tục của tổ chức hội.

Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cần nỗ lực phấn đấu, tự tin, năng động, sáng tạo trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ, kết hợp hài hòa giữa công tác xã hội và công việc gia đình, phấn đấu rèn luyện đáp ứng với yêu cầu đặt ra, khắc phục tư tưởng ỷ lại, an phận…

Thứ tư, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo để Hội LHPN các cấp thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của tổ chức mình trong công tác cán bộ nữ như: Tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ nữ; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ có chất lượng cho cấp ủy các cấp; tạo điều kiện để cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện, thể hiện năng lực, sở trường; tạo môi trường công tác để cán bộ nữ phát triển.

So với nhiệm kỳ trước, về cơ cấu cán bộ nữ trong cấp ủy: Cấp tỉnh có 8/48 nữ, chiếm tỷ lệ 16,6%, tăng 7,06%; cấp ủy huyện, thị xã, thành phố là 67/289, chiếm tỷ lệ 23,1%, tăng 6,5%; cấp ủy xã, phường, thị trấn 346/1.068, chiếm tỷ lệ 32,4%, tăng 4,8%. Số cán bộ nữ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương cũng khá cao: 1 đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV; 28 nữ là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; 39 nữ là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy các cấp; 57 nữ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; 63 nữ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các cấp. Cán bộ nữ được bố trí tham gia cấp ủy, các chức danh chủ chốt, hầu hết đều phát huy tốt vai trò, năng lực của mình trong công tác, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ năm, chính quyền cùng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn nữa đối với cán bộ nữ, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với Hội phụ nữ cùng cấp để hỗ trợ phát triển phong trào thi đua của phụ nữ.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặt biệt quan trọng đối với các cấp Hội và toàn thể phụ nữ trong tỉnh. Đây cũng là dịp để xã hội ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ nữ và tôn vinh những đóng góp to lớn của phụ nữ trong các phong trào của phụ nữ và phong trào thi đua yêu nước. Chị em không ngừng sáng tạo trong hoạt động, tập hợp, phát huy sức mạnh, cống hiến cho sự phát triển chung của tỉnh, trong đó có sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ, tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển - Hội nhập” trong thời kỳ mới, xứng đáng với tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng phụ nữ Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.